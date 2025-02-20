Кассандра жжет

Новый мини-сериал задается вопросом, зачем большую часть писем гениальной Джейн Остeн сожгла ее сестра Кассандра,— и дает на него слишком сентиментальный и почти неоригинальный ответ.

Текст: Татьяна Алешичева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Следующая фотография 1 / 12 Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC

В этом году исполняется 250 лет со дня рождения Джейн Остен, главной бытописательницы предвикторианской эпохи и гуру матримониальных мелодрам, подарившей миру образцового героя-любовника мистера Дарси,— а круглая дата предполагает чествования. Первым презентом секте остеноманов стал сериал про ее старшую сестру Кассандру, совершившую один из самых печальных актов вандализма в истории литературы: она уничтожила огромное количество писем Джейн. Догадаться зачем — не бином Ньютона, литературоведы давно приняли тот факт, что семья писательницы после ее смерти последовательно занималась лакировкой действительности, подавая ее нежной горлицей, а не въедливой ехидной женщиной, повидавшей в жизни всякое. Не сожги Кассандра письма, этот засахаренный образ, по-видимому, был бы разрушен — или по крайней мере сильно подпорчен. Но романистке Джилл Хорнби оказалось недостаточно общепринятой версии, и она в книге «Мисс Остен» выдала сентиментально-детективную историю, обелив Кассандру и придумав ей безупречные оправдания,— по этому роману и поставлен сериал.

История начинается в 1830 году, когда старая дева Кассандра Остен (Кили Хоуз) узнает о смерти викария Фаула. Когда-то Кассандра была обручена с его младшим братом, а Джейн долгие годы обменивалась письмами с женой викария, теперь уже тоже покойной. Письма Джейн — это бомба! Кассандра знает, что в доме Фаула их скопилось немало и, не прими она меры, они попадут в руки вдовы ее брата Мэри Остен (Джессика Хайнс) — чрезвычайно неприятной особы, которой незнакомо чувство такта.

Кассандра спешит в дом почившего и обнаруживает, что его трепетная дочь Изабелла (Роуз Лесли) находится в стесненных обстоятельствах: новый викарий намерен выставить ее из дома как можно скорее, а идти ей некуда — ведь ее роман с милейшим местным доктором лежит в руинах из-за гордости и предубеждения. Кассандра находит письма Джейн, полные воспоминаний юности про их с сестрой горькую женскую судьбинушку — обе так и не вышли замуж,— и воодушевленно берется устраивать судьбу Изабеллы, по ходу дела притворно улыбаясь Мэри и пряча от нее вожделенную корреспонденцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Следующая фотография 1 / 12 Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC

Обозреватель из The Independent сетует, что хотя коллизии сериала и напоминают романы самой Джейн Остен, но он напрочь лишен «пронзительной сатиры великой писательницы». Англичанам, конечно, виднее, но все же образу Мэри Остен сатиры отсыпали достаточно — чего стоит эпизод, когда Кассандра подхватывает в соседней деревне дифтерию, а пришедшая с визитом вежливости Мэри с поджатыми губами ставит себе стул у самой двери, чтобы не дышать с ней одним воздухом. В то же время Изабелла самоотверженно ухаживает за Кассандрой. Это не просто сатирическое изображение противной лицемерной тетки, а сама суть викторианства, каким мы его знаем по классике: безупречно выверенные манеры снаружи и безжалостная гниль внутри — сиротку заботливо помещают в приют, но попроси он добавки к скудной пище — бьют. И так же лицемерят во всех проявлениях частной жизни.

Джейн Остен умерла за два года до появления на свет королевы Виктории, но является литературной предтечей викторианского образа мыслей и самой ехидной бытописательницей тогдашнего общества. В ее книгах полно таких персонажей, как Мэри Остен. Например, та же Фанни Дэшвуд из романа «Чувство и чувствительность». Именно в умении изображать гадких людей гадкими, сохраняя невозмутимое выражение лица,— главный юмористический талант писательницы. Сериал с удовольствием подхватывает эту манеру, раздавая всем сестрам по серьгам. Другое дело, что в итоге сама Джейн Остен оказалась невольной жертвой викторианского кодекса приличия, когда потомки слепили из нее кроткую безобидную тетушку.

В сериале Кассандра — гений самоотверженности: после гибели первого жениха она отказывает второму, безупречному мистеру Хобдею (сыгравший его Макс Айронс просто создан для ролей викторианских джентльменов-красавчиков). И все для того, чтобы посвятить жизнь гениальной сестре. А Джейн не поняла и не приняла ее жертвы и переживала об их незадавшейся жизни. По мысли авторов сериала, Кассандра не хотела, чтобы великая сестра выглядела неудачницей. И письма сожгла именно поэтому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Следующая фотография 1 / 13 Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC Кадр из сериала «Мисс Остeн», режиссер Эшлин Уолш, 2025 Фото: BBC

Впрочем, интриги и расследования — что там было в этих письмах скандального? — свелись в милейшем остеноподобном сериале ВВС ко все тому же благостному викторианскому канону: чувству и чувствительности.