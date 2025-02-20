Без трудностей перевода

Мировой тур Билли Айлиш, чисто французское искусство и верные традициям британские скачки — поездка по Европе этой весной вполне может стать путешествием во времени.

Текст: Инна Логунова

Ярмарка искусства Art Paris

Гран-Пале, Париж

3–6 апреля

На протяжении последних лет Париж пытается отвоевать у Лондона статус мировой столицы искусства, и первая ярмарка Art Basel Paris, состоявшаяся здесь в октябре 2024 года,— тому подтверждение. Art Paris, проводимая уже более четверти века, в свою очередь, стремится впечатлить насыщенной и амбициозной программой, рассчитанной как на арт-сообщество, так и широкую публику. Традиционно больше половины участников представляют французскую художественную сцену. В этом году ярмарка готовит две больших кураторских выставки: «Бессмертие», исследующую французскую фигуративную живопись, и «За пределами», рассматривающую современное искусство в свете смешения и взаимного влияния культур. Также этой весной откроется новый раздел Art Paris, посвященный дизайну и декоративному искусству.

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Скачки Grand National

Ливерпуль, Великобритания

3–5 апреля

Проводимые с 1839 года конные скачки Grand National на ипподроме Эйнтри в Ливерпуле — одно из самых ожидаемых событий года для британцев, известных своей приверженностью традициям. Помимо истории соревнования знамениты своей сложностью — семикилометровая трасса включает несколько десятков препятствий, которые далеко не все скакуны преодолевают. Добавьте к этому грузы, которые несут на себе лошади. Однако соревновательный азарт и главный приз в 200 тыс.— не единственное, что привлекает участников и зрителей. Светская составляющая Grand National включает в себя музыкальную программу в исполнении известных диджеев, а также Женский день, когда публика, соревнуется в изобретательности и яркости образов.

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Мировой тур Билли Айлиш

Стокгольм, Швеция

23–24 апреля

Вышедший прошлой весной третий студийный диск Билли Айлиш «Hit Me Hard and Soft» ожидаемо получил высокие оценки критиков и занял первые строчки чартов в более чем 20 странах. Стартовав в Канаде в сентябре, мировой тур в поддержку альбома продолжился в родных США и затем Австралии, а в апреле отправляется в Европу. Серию концертов здесь откроет выступление в Швеции на «Авичи-Арене», где традиционно проходят шоу крупнейших артистов — от Шер до Леди Гаги и Бейонсе. Билли Айлиш известна своей последовательной позицией в вопросах экологии, она даже раздавала бесплатные билеты поклонникам за участие в природоохранной акции. В этот раз часть дохода от каждого билета певица направляет маркетплейсу бывших в употреблении музыкальных инструментов.

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День короля

Нидерланды

27 апреля

День монарха в Нидерландах отмечали не всегда — традиция началась 31 августа 1885 года с чествования пятилетней принцессы Вильгельмины, которой тогда еще только предстояло наследовать корону оранской династии. На протяжении века дата национального торжества менялась в зависимости от того, кто находился на престоле. Сегодня это 57-летний Виллем-Александр, сын королевы Беатрикс, которая приходится прапраправнучкой российскому императору Павлу I. В день рождения нынешнего правителя, 27 апреля, все улицы и одежда голландцев пестрят оранжевым — цветом королевской семьи. По всей стране устраивают многочисленные концерты, лодочные парады и фестивали, а также блошиные рынки (vrijmarkt), где при определенной удаче можно приобрести весьма интересные предметы искусства или интерьера.