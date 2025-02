Страшно влиятельный доктор

26 февраля 1920 года в Берлине состоялась премьера «Кабинета доктора Калигари» — фильма о психиатре, подчинившем себе волю другого человека и убивавшем его руками невинных людей. Для современников это был разговор о недавней войне и манифест экспрессионизма. Для Голливуда стал предметом зависти и заложил основы нуара. Для послевоенного общества — это страшное сбывшееся предсказание событий середины XX века. А для современной культуры — первый хоррор, первая андерграундная лента, первый фильм о человеке с измененным сознанием и неиссякаемый источник цитат и вдохновения.

Кадр из фильма «Кабинет доктора Калигари», режиссер Роберт Вине, 1920

Кадр из фильма «Кабинет доктора Калигари», режиссер Роберт Вине, 1920

1

Замысел фильма возник на ярмарочном шоу. Зимним вечером 1918 года по Берлину, оживленно разговаривая, гуляли 28-летний Ганс Яновиц и 24-летний Карл Майер. Познакомились они недавно, но объединяло их многое. Оба бывшие подданные только что распавшейся Австро-Венгрии (Яновиц родом из Праги, Майер — из австрийского Граца), обоих Первая мировая сделала убежденными пацифистами, оба приехали в Берлин в поисках работы. Майер устроился в театр администратором, Яновиц писал статьи и дорабатывал чужие киносценарии, мечтая создать собственный, но никак не мог определиться с темой. Блуждая по городу, мужчины наткнулись на ярмарку и решили зайти на шоу «Человек или машина». Действие было незамысловатым: огромный детина, находясь под гипнозом, демонстрировал свою физическую силу и делал туманные предсказания о будущем. Наблюдая за ним, Яновиц понял, что его первый сценарий должен быть о сомнамбуле и гипнотизере, и предложил Майеру стать соавтором.

Кадр из фильма «Кабинет доктора Калигари», режиссер Роберт Вине, 1920

Кадр из фильма «Кабинет доктора Калигари», режиссер Роберт Вине, 1920

2

Прототипы Калигари — армейский психиатр и Шопенгауэр. В отличие от офицера Яновица Майер участия в боях Первой мировой не принимал. Чтобы избежать призыва, он симулировал душевное заболевание и несколько раз проходил освидетельствование у армейского психиатра, который мучил его диагностическими тестами и долгими изнурительными беседами. Неприятные воспоминания о враче преследовали Майера даже после войны и легли в основу образа доктора Калигари, обладающего мистической властью над волей и судьбами людей. Внешность Калигари Майер и Яновиц позаимствовали у основателя философии пессимизма и великого мизантропа Артура Шопенгауэра. Его идеями об иррациональности воли человека и неизбежности зла были захвачены европейские интеллектуалы накануне Первой мировой.

Кадр из фильма «Кабинет доктора Калигари», режиссер Роберт Вине, 1920

Кадр из фильма «Кабинет доктора Калигари», режиссер Роберт Вине, 1920

3

Калигари — это власть, а сомнамбула — народ. По сюжету фильма доктор Калигари много лет держал под гипнозом мужчину по имени Чезаре и регулярно отправлял его убивать случайных незнакомцев — и так удовлетворял свою тягу к насилию и власти. Пара из манипулятора и его безвольной марионетки, по задумке сценаристов, должна была напомнить зрителям недавние реалии военного времени: «Образ доктора Калигари прямо связан с авторитарной силой правительства, которое подчинило нас клятве, навязало воинскую повинность и заставило нас убивать и умирать»,— писал Яновиц первому исследователю фильма Зигфриду Кракауэру. Сильный, но лишенный воли Чезаре олицетворяет обычного человека, у которого власть забрала право распоряжаться своей жизнью и своими действиями, а рассказчик фильма Франц — личность, сопротивляющуюся этой власти.

Кадр из фильма «Кабинет доктора Калигари», режиссер Роберт Вине, 1920

Кадр из фильма «Кабинет доктора Калигари», режиссер Роберт Вине, 1920

4

Сценарий отчасти опирается на реальное преступление. По приказу Калигари Чезаре должен убить Джейн — возлюбленную Франца. Сомнамбула пробирается к ней в спальню, но, сраженный красотой девушки, похищает ее. Эта сюжетная линия появилась из воспоминаний о преступлении, свидетелем которого, как полагал Яновиц, он был. В 1913 году в Гамбурге на ярмарке ему понравилась девушка. Он не успел с ней познакомиться, а возвращаясь домой через парк, услышал в кустах ее смех и увидел мужчину, идущего к ней. На следующее утро газеты вышли с заголовками: «Страшное сексуализированное преступление в парке Хольстенвалль. Убита юная Гертруда». Название парка, оставившего в памяти Яновица мрачные воспоминания, авторы перенесли в город, в котором происходит действие «Кабинета доктора Калигари».

Кадр из фильма «Кабинет доктора Калигари», режиссер Роберт Вине, 1920
Кадр из фильма «Кабинет доктора Калигари», режиссер Роберт Вине, 1920

5

Режиссер изменил финал фильма. Сценарий вместе с полными правами на него Яновиц и Майер продали компании Decla. В авторской версии история заканчивалась жизнеутверждающе: Чезаре погибал, а Калигари, лишившись марионетки, терял силу и превращался в слабоумного старика. Однако режиссеру Роберту Вине хеппи-энд не понравился, и он переписал его. Франц, Чезаре и Джейн оказывались в финале пациентами клиники для душевнобольных, которую возглавлял Калигари, историю о сомнамбуле он представлял бредом рассказчика. Такой поворот был смелым решением и первым экспрессионистским опытом в кино: до «Кабинета доктора Калигари» кино ни разу не показывало историю глазами человека, находящегося в измененном состоянии сознания. Сценаристы новаторства режиссера не оценили и были в ярости. Яновиц и Майер считали, что Вине уничтожил их разоблачающее высказывание — получалось, что власть торжествовала, а сопротивление ей приравнивалось к сумасшествию,— но сделать ничего уже не смогли.

Кадр из фильма «Кабинет доктора Калигари», режиссер Роберт Вине, 1920
Кадры из фильма «Кабинет доктора Калигари», режиссер Роберт Вине, 1920

6

Художественное решение фильма продиктовано экономией. Сделать декорации студия наняла художников-экспрессионистов Херманна Варма, Вальтера Райманна и Вальтера Рерига. Предполагалось, что они создадут реалистичные и объемные интерьеры и виды города, но художники столкнулись с неожиданной проблемой. У Decla был жесткий лимит на электричество, который к началу съемок «Калигари» был практически исчерпан, и мощности на подсветку не хватало. Выходом стала примитивизация: почти все декорации были плоскими, нарисованными на бумаге в экспрессионистской манере — с искажением пространства, нарушением геометрии и пропорций предметов и отбрасываемых ими теней. Это вынужденное решение оказалось удачным не только с экономической стороны — декорации обошлись студии всего в $800 при бюджете фильма в $12 тыс.,— но и с драматургической. Фокус повествования был смещен с объективной стороны истории на ее субъективное переживание рассказчиком.

Кадр из фильма «Кабинет доктора Калигари», режиссер Роберт Вине, 1920
Кадры из фильма «Кабинет доктора Калигари», режиссер Роберт Вине, 1920
Кадры из фильма «Кабинет доктора Калигари», режиссер Роберт Вине, 1920

7

В США «Кабинету доктора Калигари» завидовали. В Германии фильм пользовался большим успехом, крупные кинотеатры показали в первый месяц до 150 сеансов, и кинопрокатчики решили купить его для США. Американская критика увидела в ленте шедевр. The New York Times сравнивала его с картиной Марселя Дюшана «Обнаженная, спускающаяся по лестнице» (1912), Variety — с прозой Эдгара Аллана По, в Exceptional Photoplays писали, что на фоне «Калигари» американские фильмы выглядят так, будто их снимала «группа умственно отсталых взрослых с развитием уровня девятилетних детей», а в публикации New York American звучала откровенная зависть: «В нем столько мастерства, ума, ловкости и хитрости, что хотелось бы, чтобы его снял американец». Такой успех насторожил голливудских продюсеров. Испугавшись, что немецкий кинематограф захватит кинотеатры и обрушит их сборы, они объявили «Калигари» «иностранным вторжением» из недавно вражеской страны, призванным разрушить киноиндустрию США, и организовали в Лос-Анджелесе демонстрацию против показов фильма. К протесту прислушалось руководство Miller’s Theater, где отменили сеансы, во всех остальных кинотеатрах США фильм успешно показывали.

Кадр из фильма «Кабинет доктора Калигари», режиссер Роберт Вине, 1920

Кадр из фильма «Кабинет доктора Калигари», режиссер Роберт Вине, 1920

8

В СССР фильм ругали, но использовали. На советских экранах «Кабинет доктора Калигари» появился в 1922 году. Мрачная рефлексия травм Первой мировой зрителям, только что пережившим коренной политической перелом и строящим новое государство, не слишком понравилась. В советской кинокритике стали использовать термин «калигаризм» — для упаднических, пессимистичных фильмом. Его применяли, например, по отношению к экранизации «Шинели» (1926) Григория Козинцева и Леонида Трауберга. Но если содержательно «Кабинет доктора Калигари» был чужд советскому кинематографу, то с технической стороны оказался полезен. Как и все советское государство, кинопроизводство середины 1920-х существовало в режиме экономии, ленты следовало снимать экономно и быстро, с минимумом расходных материалов. Наработки «Кабинета доктора Калигари» — лаконичный «частный» сюжет, небольшое количество персонажей, крупные планы героев, разрушающих четвертую стену взглядом в камеру, утрированные эмоции, бумажные декорации, работа со светом и тенью — пришлись кстати.

Кадр из фильма «Кабинет доктора Калигари», режиссер Роберт Вине, 1920

Кадр из фильма «Кабинет доктора Калигари», режиссер Роберт Вине, 1920

9

В нацистской Германии «Кабинет доктора Калигари» запретили. В 1933 году фильм одним из первых был признан «угрожающим общественной безопасности» и запрещен к показу. За всю историю Третьего рейха он демонстрировался только один раз — на выставке «Дегенеративного искусства» в Мюнхене в 1937 году. Почти все причастные к созданию фильма покинули страну после прихода там к власти Гитлера. Свое место при новом режиме нашел лишь исполнитель роли доктора Калигари — Вернер Краус. Он активно работал на идеологию и пропаганду нацистской Германии — в частности, сыграл всех второстепенных персонажей-евреев в антисемитском фильме «Еврей Зюсс». После войны Краус прошел программу денацификации, был признан «второстепенным нацистским преступником» и ограничен в правах, уехал в Австрию, где вернулся к актерской карьере и завершил ее за год до смерти в 1959-м.

Кадр из фильма «Кабинет доктора Калигари», режиссер Роберт Вине, 1920

Кадр из фильма «Кабинет доктора Калигари», режиссер Роберт Вине, 1920

10

«Калигари» предсказал Гитлера. В 1947 году социолог и киновед Зигфрид Кракауэр опубликовал книгу «От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецкого кино», задавшую традицию воспринимать фильм как предсказание прихода к власти нацистов. Он сближал образ инфернального доктора с немецким диктатором: «Его методы целью и содержанием предвосхищают те опыты с народной душой, которые провел Гитлер в гигантском масштабе». В образе Чезаре он видел «коллективную душу немецкого народа», подсознательно готовую и желающую, чтобы ей управляли. О том, что события в Германии 1930–1940-х вновь актуализировали фильм, задумывались и его создатели. Вине, эмигрировавший во Францию, хотел снять сюрреалистическое продолжение и пригласил на роль Чезаре писателя Жана Кокто. Яновиц, эмигрировавший в США, тоже работал над сиквелом. Однако эти проекты остались нереализованными. А венгерский режиссер Эрнст Матрай в 1947 году решил буквально связать Калигари с нацистами и разрабатывал фильм, в котором доктор становился немецким офицером, но и эта история снята не была.

Кадр из фильма «Кабинет доктора Калигари», режиссер Роберт Вине, 1920

Кадр из фильма «Кабинет доктора Калигари», режиссер Роберт Вине, 1920

11

«Калигари» помог становлению нуара. Новый голливудский жанр зародился в похожих с немецким экспрессионизмом обстоятельствах. В начале 1940-х в США еще чувствовались отголоски Великой депрессии и порожденных ей недоверия и разочарования, к тому же в Европе началась Вторая мировая. Нуар многое заимствовал у немецких фильмов, передававших в свое время похожие переживания, и в том числе у «Кабинета доктора Калигари». За прошедшие с его премьеры 20 лет в кинематографе многое изменилось — пришли звук и цвет, но оказалось, что те визуальные и тематические открытия, которые сделал фильм, нисколько не устарели. Искаженные ракурсы, игра со светотенью, мотив измененного сознания, ненадежный рассказчик, декорации, подчеркивающие и усиливающие эмоциональное состояние героев. Все это позволяло нуару бесконечно воспроизводить главный вызываемый «Калигари» эффект: ощущение душевного дискомфорта и беспокойства, не покидающее зрителя даже после финальных титров.

Кадр из фильма «Кабинет доктора Калигари», режиссер Роберт Вине, 1920

Кадр из фильма «Кабинет доктора Калигари», режиссер Роберт Вине, 1920

12

«Кабинет доктора Калигари» — первый хоррор. Такой титул ему присвоил критик и историк кино Роджер Эберт. Формально, конечно, кинематограф знал об ужастиках и до 1920 года. С экрана зрителей уже пугали привидения, вампиры, чудовища и гигантские пауки. Но «Калигари» предложил зрителю не просто напугаться, а испытать страх: «В нем создается пейзаж сознания, субъективная фантазия психики. В его мире становится возможным невыразимый ужас»,— писал Эберт. Влияние причудливой, клаустрофобической атмосферы «Калигари» сложно переоценить, она сопровождает кинематограф уже более 100 лет. Найти ее можно в том, как с пространством работал Стэнли Кубрик в «Сиянии», как нагнетал кошмар в своих фильмах Альфред Хичкок, как создавали свои миры Тим Бёртон и Дэвид Линч.