Сцены роста

За последние три года театральный пейзаж в России сильно изменился: уехали многие режиссеры, драматурги, актеры и художники, определявшие лицо современной сцены в последние два десятилетия. Но в то же время появились новые имена и фигуры, за которыми интересно следить: они делают сегодня свой, ни на кого не похожий театр. В ближайшее время у каждого из них премьера.

Текст: Марина Шимадина

Антон Федоров, 43 года

Фото: Ира Полярная / пресс-служба Театра Наций

Актер по первому образованию, он пришел в режиссуру довольно поздно, но сразу стал любимцем публики и критики. Как и его учитель Юрий Погребничко, Федоров создает собственные параллельные реальности. Его герои — чудаки и фрики, осколки советской Атлантиды, Чебурашки из зоны, куртизанки из Жулебино, пьяницы и нелепые строители будущего. Речь их состоит из междометий, мемов и цитат — нашего коллективного бессознательного, порубленного в мелкую окрошку, вернее, в борщ, которому посвящена целая ода в спектакле «Где ты был так долго, чувак?».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Мария Тихонова / Театр «Маска» Репетиция спектакля «Дон Кихот», режиссер Антон Федоров, Театр наций Фото: Ира Полярная / пресс-служба Театра Наций Антон Федоров на репетиции спектакля «Дон Кихот» в Театре наций Фото: Ира Полярная / пресс-служба Театра Наций Спектакль «Мадам Бовари», режиссер Антон Федоров, театр «Маска» Фото: Мария Тихонова / Театр «Маска» Спектакль «Собачье сердце», режиссер Антон Федоров, МТЮЗ Фото: Ольга Аверкиева Спектакль «Собачье сердце», режиссер Антон Федоров, МТЮЗ Фото: Ольга Аверкиева Спектакль «Шинель», режиссер Антон Федоров, театр «Пространство “Внутри”» Фото: Ольга Аверкиева / «Пространство “Внутри”» Спектакль «Котлован», режиссер Антон Федоров, театр «Старый дом» Фото: Александр Иванишин / Театр «Старый дом» Спектакль «Котлован», режиссер Антон Федоров, театр «Старый дом» Фото: Александр Иванишин / Театр «Старый дом» Спектакль «Котлован», режиссер Антон Федоров, театр «Старый дом» Фото: Александр Иванишин / Театр «Старый дом» Следующая фотография 1 / 10 Фото: Мария Тихонова / Театр «Маска» Репетиция спектакля «Дон Кихот», режиссер Антон Федоров, Театр наций Фото: Ира Полярная / пресс-служба Театра Наций Антон Федоров на репетиции спектакля «Дон Кихот» в Театре наций Фото: Ира Полярная / пресс-служба Театра Наций Спектакль «Мадам Бовари», режиссер Антон Федоров, театр «Маска» Фото: Мария Тихонова / Театр «Маска» Спектакль «Собачье сердце», режиссер Антон Федоров, МТЮЗ Фото: Ольга Аверкиева Спектакль «Собачье сердце», режиссер Антон Федоров, МТЮЗ Фото: Ольга Аверкиева Спектакль «Шинель», режиссер Антон Федоров, театр «Пространство “Внутри”» Фото: Ольга Аверкиева / «Пространство “Внутри”» Спектакль «Котлован», режиссер Антон Федоров, театр «Старый дом» Фото: Александр Иванишин / Театр «Старый дом» Спектакль «Котлован», режиссер Антон Федоров, театр «Старый дом» Фото: Александр Иванишин / Театр «Старый дом» Спектакль «Котлован», режиссер Антон Федоров, театр «Старый дом» Фото: Александр Иванишин / Театр «Старый дом»

В спектаклях Федорова много юмора, иногда на грани, как в «Мадам Бовари», где французский мешают с нижегородским, но много и щемящей нежности, как в «Шинели» в пространстве «Внутри», в которой двухметровый Башмачкин выглядит большим несчастным ребенком. Как и совершенно неожиданный ребячливый Шариков (Андрей Максимов) в «Собачьем сердце» МТЮЗа — пожалуй, самом традиционном и успешном спектакле Федорова в Москве.

Режиссер много работает и в других городах. Его спектакли не раз приезжали на фестиваль «Золотая маска» из Воронежа, Пскова, Казани и Альметьевска. А в 2023 году Федорова назначили главрежем театра «Старый дом» в Новосибирске, и с первой же работы, «Котлована» по Андрею Платонову, с труппой у него случился явный мэтч. Так что стоит ждать новых гастролей.

Ближайшая премьера: «Дон-Кихот» в московском Театре наций — 27, 28 февраля

Елизавета Бондарь, 38 лет

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Хрупкая женщина со стальным характером и трагическим мировосприятием действительности. Ее спектакли отличает мрачность и безысходность: она исследует психику людей в нечеловеческих условиях, как в постапокалиптическом «Макбете» в Театре наций, или устраивает героям краш-тесты, ставя их перед невыносимым выбором, как в «Пятой печати» в МТЮЗе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спектакль «Голод», режиссер Елизавета Бондарь, МХТ им. А. П. Чехова Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Спектакль «Голод», режиссер Елизавета Бондарь, МХТ им. А. П. Чехова Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Спектакль «Голод», режиссер Елизавета Бондарь, МХТ им. А. П. Чехова Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Спектакль «Макбет», режиссер Елизавета Бондарь, Театр наций Фото: Пресс-служба Театра Наций Спектакль «Голод», режиссер Елизавета Бондарь, МХТ им. А. П. Чехова Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Спектакль «Пятая печать», режиссер Елизавета Бондарь, МТЮЗ Фото: Елена Лапина Спектакль «Пятая печать», режиссер Елизавета Бондарь, МТЮЗ Фото: Елена Лапина Спектакль «Пятая печать», режиссер Елизавета Бондарь, МТЮЗ Фото: Елена Лапина Спектакль «Пятая печать», режиссер Елизавета Бондарь, МТЮЗ Фото: Елена Лапина Спектакль «Принц Гомбургский», режиссер Елизавета Бондарь, Никитинский театр Фото: Предоставлено театром Следующая фотография 1 / 11 Спектакль «Голод», режиссер Елизавета Бондарь, МХТ им. А. П. Чехова Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Спектакль «Голод», режиссер Елизавета Бондарь, МХТ им. А. П. Чехова Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Спектакль «Голод», режиссер Елизавета Бондарь, МХТ им. А. П. Чехова Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Спектакль «Макбет», режиссер Елизавета Бондарь, Театр наций Фото: Пресс-служба Театра Наций Спектакль «Голод», режиссер Елизавета Бондарь, МХТ им. А. П. Чехова Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Спектакль «Пятая печать», режиссер Елизавета Бондарь, МТЮЗ Фото: Елена Лапина Спектакль «Пятая печать», режиссер Елизавета Бондарь, МТЮЗ Фото: Елена Лапина Спектакль «Пятая печать», режиссер Елизавета Бондарь, МТЮЗ Фото: Елена Лапина Спектакль «Пятая печать», режиссер Елизавета Бондарь, МТЮЗ Фото: Елена Лапина Спектакль «Принц Гомбургский», режиссер Елизавета Бондарь, Никитинский театр Фото: Предоставлено театром

При этом Бондарь — одна из очень немногих в России — занимается формальным театром и делает это филигранно. Оперный режиссер по образованию, ученица Дмитрия Бертмана, она и драматические спектакли создает по музыкальному принципу — ритмическому и интонационному. У каждого актера в ее постановках своя голосовая партитура, так что они звучат как инструменты в оркестре. А самый сложный и виртуозный образ у нее создал Сергей Волков, бывший актер Юрия Бутусова: в спектакле «Голод» по роману Кнута Гамсуна в МХТ имени Чехова он играет писателя-неудачника с расстроенной психикой, мгновенно переходящего от восторга к отчаянию и обратно.

Ближайшая премьера: «Принц Гомбургский» в Никитинском театре в Воронеже, 22 февраля

Дмитрий Крестьянкин, 36 лет

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Выбрал для себя образ парня из соседнего двора. И театр делает не высоколобый, а максимально демократичный. В Петербурге Крестьянкин создал «Плохой театр», куда не продают билеты: публика сама оставляет донаты. А его самый популярный спектакль «Квадрат» — это воспоминания о юности в лихие 1990-е с футболом и дискотекой на пустыре. Своеобразным продолжением «Квадрата» в Москве стала постановка «2007» в Театре имени Маяковского — спектакль-концерт с участием настоящей рок-группы, исполняющей хиты нулевых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Спектакль «Деревня и я», режиссер Дмитрий Крестьянкин, РАМТ Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Спектакль-рок-концерт «2007», режиссер Дмитрий Крестьянкин, Московский академический театр имени Владимира Маяковского Фото: театр имени Вл. Маяковского Спектакль «Квадрат» на сцене Плохого театра, режиссер Дмитрий Крестьянкин Фото: Анна Назарова Спектакль «Поиск продолжается» режиссера Дмитрия Крестьянкина на Малой сцене Театра Маяковского Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Следующая фотография 1 / 5 Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Спектакль «Деревня и я», режиссер Дмитрий Крестьянкин, РАМТ Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Спектакль-рок-концерт «2007», режиссер Дмитрий Крестьянкин, Московский академический театр имени Владимира Маяковского Фото: театр имени Вл. Маяковского Спектакль «Квадрат» на сцене Плохого театра, режиссер Дмитрий Крестьянкин Фото: Анна Назарова Спектакль «Поиск продолжается» режиссера Дмитрия Крестьянкина на Малой сцене Театра Маяковского Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Крестьянкин вообще редко ставит пьесы, чаще он работает с документальным материалом: в той же Маяковке идет его спектакль «Поиск продолжается» про отряд «ЛизаАлерт», а в РАМТе — «Деревня и я», честный док о жизни подростков в селе. А еще Дмитрий занимается социальным инклюзивным театром, в том числе в проектах Бориса Павловича. Но иногда его героями оказываются знаковые фигуры прошлого: например, директор императорских театров Владимир Теляковский в интерактивном спектакле «Красный фонарь» в Театральном музее Петербурга.

Предстоящая премьера: «День закрытых дверей» в Театре наций, апрель

Филипп Гуревич, 36 лет

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Часто работает в театре для подростков и ставит современную драматургию. Один из самых успешных спектаклей Гуревича — «Василисса» по пьесе Марии Малухиной в РАМТе, роуд-муви в мире русского фольклора, по стилю напоминающее фильмы Тима Бёртона — с выбеленными лицами и мощным саундтреком.

В стилистике кинонуара выдержаны и его взрослые постановки, например «Войцек» по Бюхнеру в Театре имени Маяковского. Но самая значительная на сегодня работа режиссера — это «Ленинградские сказки» в том же РАМТе, где страшное прошлое страны, война и блокада показаны глазами детей в преломлении их фантазии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости; Сергей Петров Спектакль «Ленинградские сказки», режиссер Филипп Гуревич, РАМТ Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Спектакль «Ленинградские сказки», режиссер Филипп Гуревич, РАМТ Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Спектакль «Ленинградские сказки», режиссер Филипп Гуревич, РАМТ Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Филипп Гуревич после показа спектакля «Войцек» Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Спектакль «Василисса», режиссер Филипп Гуревич, РАМТ Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Спектакль «Ленинградские сказки», режиссер Филипп Гуревич, РАМТ Фото: Сергей Петров Спектакль «Василисса», режиссер Филипп Гуревич, РАМТ Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Спектакль «Василисса», режиссер Филипп Гуревич, РАМТ Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Спектакль «Василисса», режиссер Филипп Гуревич, РАМТ Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Спектакль «Сато», режиссер Филипп Гуревич, Театр наций Фото: предоставлено пресс-службой театра Следующая фотография 1 / 11 Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости; Сергей Петров Спектакль «Ленинградские сказки», режиссер Филипп Гуревич, РАМТ Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Спектакль «Ленинградские сказки», режиссер Филипп Гуревич, РАМТ Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Спектакль «Ленинградские сказки», режиссер Филипп Гуревич, РАМТ Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Филипп Гуревич после показа спектакля «Войцек» Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Спектакль «Василисса», режиссер Филипп Гуревич, РАМТ Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Спектакль «Ленинградские сказки», режиссер Филипп Гуревич, РАМТ Фото: Сергей Петров Спектакль «Василисса», режиссер Филипп Гуревич, РАМТ Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Спектакль «Василисса», режиссер Филипп Гуревич, РАМТ Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Спектакль «Василисса», режиссер Филипп Гуревич, РАМТ Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Спектакль «Сато», режиссер Филипп Гуревич, Театр наций Фото: предоставлено пресс-службой театра

Взявшись инсценировать сразу четыре книги исторической саги Юлии Яковлевой, авторы сильно забуксовали в перипетиях сюжета. Но главное, Гуревич создал калейдоскоп таких сильных и эмоциональных образов, что они надолго врезаются в память.

Ближайшая премьера: «Сато» в Театре наций, 2–3 марта

Мурат Абулкатинов, 33 года

Фото: Пресс-служба Театра Наций

Окончив мастерскую Сергея Женовача в ГИТИСе в 2022-м, Абулкатинов уже через два года возглавил Красноярский ТЮЗ, став одним из самых молодых главрежей в стране.

Но успел заявить о себе и в Москве. Его поэтичные спектакли отличает лаконизм оформления и чистота мизансцен. А еще отсутствие суеты и налет меланхолии — словно он смотрит на все, как на далекие воспоминания. Режиссер любит работать с мифами и их преломлениями в сегодняшней жизни — как в спектакле «Тахир и Зухра» в «Шаломе», где будни современных гастарбайтеров сплетены с красивой восточной легендой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Мария Девахина / РИА Новости Спектакль «Тахир и Зухра», режиссер Мурат Абулкатинов, театр «Шалом» Фото: Мария Девахина / РИА Новости Спектакль «Тахир и Зухра», режиссер Мурат Абулкатинов, театр «Шалом» Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Спектакль «Тахир и Зухра», режиссер Мурат Абулкатинов, театр «Шалом» Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Спектакль «Тахир и Зухра», режиссер Мурат Абулкатинов, театр «Шалом» Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Спектакль «Десять посещений моей возлюбленной», режиссер Мурат Абулкатинов, Театр наций Фото: Пресс-служба Театра Наций Спектакль «Тахир и Зухра», режиссер Мурат Абулкатинов, театр «Шалом» Фото: Мария Девахина / РИА Новости Спектакль «Десять посещений моей возлюбленной», режиссер Мурат Абулкатинов, Театр наций Фото: Пресс-служба Театра Наций Спектакль «Десять посещений моей возлюбленной», режиссер Мурат Абулкатинов, Театр наций Фото: Пресс-служба Театра Наций Спектакль «Десять посещений моей возлюбленной», режиссер Мурат Абулкатинов, Театр наций Фото: Пресс-служба Театра Наций Спектакль «Десять посещений моей возлюбленной», режиссер Мурат Абулкатинов, Театр наций Фото: Пресс-служба Театра Наций Следующая фотография 1 / 11 Фото: Мария Девахина / РИА Новости Спектакль «Тахир и Зухра», режиссер Мурат Абулкатинов, театр «Шалом» Фото: Мария Девахина / РИА Новости Спектакль «Тахир и Зухра», режиссер Мурат Абулкатинов, театр «Шалом» Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Спектакль «Тахир и Зухра», режиссер Мурат Абулкатинов, театр «Шалом» Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Спектакль «Тахир и Зухра», режиссер Мурат Абулкатинов, театр «Шалом» Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Спектакль «Десять посещений моей возлюбленной», режиссер Мурат Абулкатинов, Театр наций Фото: Пресс-служба Театра Наций Спектакль «Тахир и Зухра», режиссер Мурат Абулкатинов, театр «Шалом» Фото: Мария Девахина / РИА Новости Спектакль «Десять посещений моей возлюбленной», режиссер Мурат Абулкатинов, Театр наций Фото: Пресс-служба Театра Наций Спектакль «Десять посещений моей возлюбленной», режиссер Мурат Абулкатинов, Театр наций Фото: Пресс-служба Театра Наций Спектакль «Десять посещений моей возлюбленной», режиссер Мурат Абулкатинов, Театр наций Фото: Пресс-служба Театра Наций Спектакль «Десять посещений моей возлюбленной», режиссер Мурат Абулкатинов, Театр наций Фото: Пресс-служба Театра Наций

Еще Мурат Абулкатинов часто пускается в ностальгию по молодости и уходящей любви: в независимом театре «а39» он поставил «Июльский дождь» по сценарию одноименного оттепельного фильма Марлена Хуциева, а в Театре наций — «Десять посещений моей возлюбленной» по роману Василия Аксенова, щемящую историю о юности в далеком сибирском поселке, которого уже нет на картах.

Ближайшая премьера: «Гамлет» в Театре на Таганке, 12–13 апреля

Саша Золотовицкий, 28 лет

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Золотовицкий-младший, новый росток большой театральной семьи, предпочитает, чтобы его звали Сашей, так как хочет подольше сохранить в себе ребенка. Он и правда делает отличные постановки для детей и подростков: в МХТ имени Чехова идут его спектакль-концерт «Соня-9» по рэп-комиксу Алексея Олейникова и похожий на мультик «Морж, учитель и поэт» по повести Артура Гиваргизова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Спектакль-концерт «Соня-9», режиссер Саша Золотовицкий, театр «Шалом» Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Спектакль-концерт «Соня-9», режиссер Саша Золотовицкий, театр «Шалом» Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Спектакль «Коричневое утро», режиссер Саша Золотовицкий, РАМТ Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Спектакль «Коричневое утро», режиссер Саша Золотовицкий, РАМТ Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Спектакль «Коричневое утро», режиссер Саша Золотовицкий, РАМТ Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Спектакль «Добрый властитель быков», режиссер Саша Золотовицкий, театр «Шалом» Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Спектакль «Добрый властитель быков», режиссер Саша Золотовицкий, театр «Шалом» Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Спектакль «Добрый властитель быков», режиссер Саша Золотовицкий, театр «Шалом» Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Спектакль «Голиаф», режиссер Саша Золотовицкий, театр «Шалом» Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Следующая фотография 1 / 10 Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Спектакль-концерт «Соня-9», режиссер Саша Золотовицкий, театр «Шалом» Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Спектакль-концерт «Соня-9», режиссер Саша Золотовицкий, театр «Шалом» Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Спектакль «Коричневое утро», режиссер Саша Золотовицкий, РАМТ Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Спектакль «Коричневое утро», режиссер Саша Золотовицкий, РАМТ Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Спектакль «Коричневое утро», режиссер Саша Золотовицкий, РАМТ Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Спектакль «Добрый властитель быков», режиссер Саша Золотовицкий, театр «Шалом» Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Спектакль «Добрый властитель быков», режиссер Саша Золотовицкий, театр «Шалом» Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Спектакль «Добрый властитель быков», режиссер Саша Золотовицкий, театр «Шалом» Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Спектакль «Голиаф», режиссер Саша Золотовицкий, театр «Шалом» Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото

Но при всей своей легкости, несерьезности и ироничности Золотовицкий умеет мастерски работать с формой и чувствовать актуальные темы. В «Коричневом утре» в РАМТе он на пальцах объясняет детям, как устроен фашизм, а в шекспировской пьесе «Мера за меру» в Театре имени Маяковского обнажает злободневные мотивы абьюза и харассмента. Про домашнее насилие и сопротивление и его студенческая постановка «Добрый властитель быков» по «Книге всех вещей» Гюса Кейера, которая теперь принята в репертуар «Шалома».

Ближайшая премьера: «Голиаф» в театре «Шалом», 9 марта