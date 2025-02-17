Илон Маск рассказал о 300-летних вампирах на соцобеспечении в США

Глава Департамента эффективности госуправления (DOGE) США Илон Маск обратил внимание на возрастные группы американцев, получающих соцпособия. Согласно опубликованному им графику, в США более 4 млн граждан старше 100 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Согласно базе данных социального обеспечения, вот количество людей в каждой возрастной группе, у которых в графе "смерть" указан прочерк. Возможно, "Сумерки" реальны, и существует много вампиров, получающих соцобеспечение»,— прокомментировал предприниматель в соцсети X.

Бизнесмен ссылается на базу данных соцслужбы. В опубликованной им таблице перечислены 25 возрастных групп от нуля до 369 лет. В системе соцобеспечения фигурируют как живые 1039 человек в возрасте 200–229 лет, один человек в категории 240–429 лет, еще один в возрасте 360–369 лет. Господин Маск назвал систему соцобеспечения в США крупнейшим в истории мошенничеством.

Президент США Дональд Трамп в январе учредил DOGE и назначил его главой Илона Маска. На прошлой неделе прокуроры-демократы из 14 американских штатов подали в суд на господ Трампа и Маска. Истцы утверждают, что президент создал DOGE в нарушение конституции.

Подробнее о работе департамента — в публикации «Ъ» «DOGE раздора».