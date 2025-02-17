Маск назвал систему соцобеспечения в США крупнейшим в истории мошенничеством

Возглавивший департамент эффективности госуправления (DOGE) США бизнесмен Илон Маск раскритиковал систему соцобеспечения в стране. Он заявил, что это «крупнейшее мошенничество» в истории. Так господин Маск прокомментировал информацию о том, что количество американцев, получающих соцпособия, превышает численность населения.

Бизнесмен опубликовал перечень с количеством получателей, предположительно взятый из базы данных соцслужбы. Один из пользователей соцсети Х подсчитал, что официально пособия получают 394,9 млн американцев, в то время как общее население США оценивается в 334 млн человек. «Да, гораздо больше "подходящих" номеров социальной страховки, чем граждан в США. Это может быть крупнейшим мошенничеством в истории»,— ответил Илон Маск.

После вступления в должность в конце января президент США Дональд Трамп подписал указ об учреждении DOGE, его главой был назначен Илон Маск. На прошлой неделе прокуроры-демократы из 14 американских штатов подали в суд на господ Трампа и Маска. Истцы утверждают, что американский президент нарушил положение конституции, создав DOGE без одобрения Конгресса и предоставив Илону Маску широкие полномочия без проведения слушаний в Сенате.

Подробности — в материале «Ъ» «DOGE раздора».