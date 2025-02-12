DOGE раздора

Когда чуть более двух месяцев назад президент США Дональд Трамп объявил о создании Департамента эффективности правительства (DOGE), это вызвало определенный интерес среди демократов. Но к середине февраля DOGE превратился в их главного врага, спровоцировав протесты, судебные иски и даже угрозы остановки работы правительства. Демократы уверены: сокращать бюджетные расходы нужно, но республиканская администрация «урезает то, что эффективно и действенно». С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестующий в Вашингтоне

Фото: Kent Nishimura / Reuters Протестующий в Вашингтоне

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Демократическая партия США, похоже, немного пришла в себя после разгромного поражения на ноябрьских выборах и начала атаковать позиции Дональда Трампа. Особое ее недовольство вызывает активность миллиардера Илона Маска, который возглавляет новый Департамент эффективности правительства (DOGE).

Деятельность департамента сейчас активно обсуждают в Конгрессе. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер предупредил во вторник: его соратники будут настаивать на такой формулировке в законопроектах о расходах, которая сведет на нет усилия Илона Маска по закрытию Агентства по международному развитию (USAID) и Бюро по защите прав потребителей в сфере финансов (CFPB). Ранее Дональд Трамп и Илон Маск утверждали, что USAID необходимо закрыть из-за систематического мошенничества и коррупции в этом ведомстве, а также безмерных трат на ненужные программы. CFPB же, как отмечал глава Белого дома, давно превратился в политическое оружие для сведения счетов.

Упомянутые Чаком Шумером законопроекты должны быть приняты не позднее 14 марта во избежание остановки работы правительства. У республиканцев в Конгрессе большинство, но демократы все еще могут заблокировать принятие бюджета через процедуру филибастера — затягивание споров и «утопление» документа в бесчисленных предложениях о поправках. По словам Чака Шумера, его однопартийцы не хотят шатдауна (временного прекращения работы) правительства, но будут биться за сохранение USAID и CFPB. «Все знают, что в правительстве есть траты, которые следует сократить, но DOGE рубит с плеча. И они урезают то, что эффективно и действенно»,— уверен демократ.

Противодействовать DOGE сторонники Демпартии пытаются и путем уличной активности. За прошедшие несколько дней по Вашингтону прокатилась волна протестов против инициатив Илона Маска. Так, во вторник демократы протестовали против планов приватизировать Национальную метеорологическую службу. А член Палаты представителей Максин Уотерс и другие демократы, недовольные реформированием, а возможно и закрытием Министерства образования, пытались прорваться в здание этого ведомства, где сейчас работает команда DOGE.

Под угрозой закрытия и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Команда DOGE сосредоточила свое внимание на FEMA в минувшие выходные.

По итогам проверок выяснилось, что сотрудники вопреки поручению заморозить программы оплатили проживание мигрантов в Нью-Йорке на сумму $59 млн.

Проверки грядут в Пентагоне и ряде других ведомств.

Бороться со всем этим демократы пытаются и через суды. Они сейчас завалены десятками исков с требованием остановить агрессивные попытки президента Трампа и его соратника реформировать американскую бюрократическую машину и расширить полномочия исполнительной власти. Самые яркие политические инициативы президента, включая его попытку положить конец праву на гражданство по рождению и увольнение тысяч сотрудников из USAID, уже приостановлены.

Среди прочего, на этой неделе окружной судья Джон Макконнелл приказал новой администрации «немедленно восстановить замороженное финансирование» ряда федеральных программ.

Ранее сообщалось, что замороженные средства должны были пойти, в частности, на программу льготной электрификации домов, поддержку мер по сокращению выбросов парниковых газов и мониторинг качества воздуха.

В подвешенном состоянии оказались и более 2 млн федеральных работников. В ходе слушаний окружной судья Джордж О`Тул не принял пока решения относительно законности предложения об увольнении госслужащих по собственному желанию при сохранении зарплаты до сентября, но намекнул на свои сомнения в правомерности такого шага. А федеральный окружной судья в Бостоне Энджел Келли временно запретила администрации сокращать выплаты по грантам на медицинские исследования в 22 штатах. Дональда Трампа также обязали вернуть удаленные страницы на ряде веб-сайтов.

Постановления судов замедляют темп реформ новой администрации. Это признал и сам Дональд Трамп: «Потеря этого импульса будет очень пагубна с точки зрения поиска истины». Позднее во вторник на встрече с журналистами, где присутствовал и Илон Маск, президент заявил: он хоть и будет следовать решениям суда, попыток реформировать правительство не оставит и обязательно подаст апелляции. «Трудно поверить, что судья может сказать: мы не хотим, чтобы вы это делали (искореняли коррупцию.— “Ъ”). Так что, возможно, нам нужно посмотреть и на судей... Я думаю, что это очень серьезное нарушение»,— сказал он.

Выступил и господин Маск: «Люди проголосовали за крупную правительственную реформу, и они ее получат». Он также добавил, что DOGE «пытается быть максимально прозрачным» и «вернуть здравый смысл» в работу государственного аппарата, а именно — сэкономить средства налогоплательщиков.

Администрация Трампа уже подала апелляции на решения судов. При этом стоит учитывать, что федеральные окружные судьи, которые заблокировали решения сторонников жесткой экономии,— это низший уровень в трехуровневой федеральной системе.

Финальные вердикты — прерогатива Верховного суда, где к решениям президента, вероятно, отнесутся более дружелюбно.

Более того, на выходных вице-президент Джей Ди Вэнс и вовсе заявил: «Судья не имеет права контролировать законные полномочия исполнительной власти». «Если судья попытается указать генералу, как проводить военную операцию, это будет незаконно. Если судья попытается приказать генпрокурору, как использовать свои полномочия в качестве прокурора, это также незаконно. Судьям не разрешено контролировать законные полномочия исполнительной власти»,— пояснил он свою позицию.

Заявление вызвало смятение, некоторые восприняли его как тонко завуалированное предложение отказаться от исполнения предписаний суда. Сенатор Крис Мерфи в связи с этим даже заявил, что речь идет о «самом серьезном конституционном кризисе со времен Уотергейта». «Президент пытается захватить контроль над властью, причем в коррупционных целях. Президент хочет иметь возможность решать, как и куда тратить деньги, чтобы он мог вознаграждать своих политических друзей и наказывать политических врагов. Это выхолащивание демократии»,— резюмировал он.