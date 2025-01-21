Трамп подписал указ о создании в США департамента DOGE во главе с Маском

Президент США Дональд Трамп подписал указ об учреждении департамента эффективности правительства (DOGE), который возглавит миллиардер Илон Маск. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (справа) и предприниматель Илон Маск

Фото: Brian Snyder / Reuters Президент США Дональд Трамп (справа) и предприниматель Илон Маск

Фото: Brian Snyder / Reuters

Планировалось, что департаментом также будет руководить бизнесмен Вивек Рамасвами. Однако накануне, 20 января, представитель DOGE Анна Келли заявила, что предприниматель вскоре намерен баллотироваться на выборную должность, что требует от него оставаться вне департамента.

По информации The New York Times, господин Рамасвами будет баллотироваться в губернаторы штата Огайо. Выборы в штате пройдут в ноябре 2026 года.

Дональд Трамп объявил о создании нового ведомства в ноябре 2024 года. Оно не будет частью правительства США, но его внештатные члены будут сотрудничать с Белым домом в проведении крупномасштабных реформ. В задачи господина Маска будет входит борьба с бюрократией.

Подробнее о назначении Илона Маска — в материале «Ъ».