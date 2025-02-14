Прокуроры 14 штатов подали в суд на Трампа и Маска

Прокуроры-демократы из 14 американских штатов подали в суд на президента США Дональда Трампа и главу Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска. Прокуроры утверждают, что американский лидер нарушил положение конституции о назначениях, создав неофициальное правительственное агентство DOGE без одобрения Конгресса и предоставив Илону Маску широкие полномочия без проведения слушаний в Сенате. Истцы призывают признать действия миллиардера неконституционными и аннулировать принятые им ранее решения.

«Господин Маск претендует на то, чтобы осуществлять, и уже фактически осуществляет полномочия высокопоставленного должностного лица от имени США. Однако он не занимает должность, созданную Конгрессом, его кандидатура не была выдвинута президентом или утверждена Сенатом. В результате все действия господина Маска превышают его полномочия и противоречат закону»,— говорится в исковом заявлении, текст которого размещен на сайте генпрокурора штата Аризона.

В иске подробно описаны претензии прокуроров относительно решений, принимаемых DOGE. По мнению прокуроров, действия обвиняемых угрожают финансовой и операционной стабильности, а также кибербезопасности США, увеличивают риски кибератак, утечки данных и их использования за рубежом.

«Разрешение одному человеку безнаказанно нарушать закон угрожает всей нашей конституционной системе. Мы не можем допустить, чтобы наши демократические процессы были подорваны несметным богатством и привилегиями»,— прокомментировала позицию истцов генпрокурор штата Аризона Крис Мэйс.

Коллективный иск подписали генпрокуроры штатов Аризона, Нью-Мексико, Мичиган, Калифорния, Коннектикут, Гавайи, Мэриленд, Массачусетс, Миннесота, Невада, Орегон, Род-Айленд, Вашингтон и Вермонт.

Подробнее о противостоянии демократов и DOGE — в материале «Ъ» «DOGE раздора».

Анастасия Домбицкая