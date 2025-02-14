Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуроры 14 штатов подали в суд на Трампа и Маска

Прокуроры-демократы из 14 американских штатов подали в суд на президента США Дональда Трампа и главу Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска. Прокуроры утверждают, что американский лидер нарушил положение конституции о назначениях, создав неофициальное правительственное агентство DOGE без одобрения Конгресса и предоставив Илону Маску широкие полномочия без проведения слушаний в Сенате. Истцы призывают признать действия миллиардера неконституционными и аннулировать принятые им ранее решения.

«Господин Маск претендует на то, чтобы осуществлять, и уже фактически осуществляет полномочия высокопоставленного должностного лица от имени США. Однако он не занимает должность, созданную Конгрессом, его кандидатура не была выдвинута президентом или утверждена Сенатом. В результате все действия господина Маска превышают его полномочия и противоречат закону»,— говорится в исковом заявлении, текст которого размещен на сайте генпрокурора штата Аризона.

В иске подробно описаны претензии прокуроров относительно решений, принимаемых DOGE. По мнению прокуроров, действия обвиняемых угрожают финансовой и операционной стабильности, а также кибербезопасности США, увеличивают риски кибератак, утечки данных и их использования за рубежом.

«Разрешение одному человеку безнаказанно нарушать закон угрожает всей нашей конституционной системе. Мы не можем допустить, чтобы наши демократические процессы были подорваны несметным богатством и привилегиями»,— прокомментировала позицию истцов генпрокурор штата Аризона Крис Мэйс.

Коллективный иск подписали генпрокуроры штатов Аризона, Нью-Мексико, Мичиган, Калифорния, Коннектикут, Гавайи, Мэриленд, Массачусетс, Миннесота, Невада, Орегон, Род-Айленд, Вашингтон и Вермонт.

Подробнее о противостоянии демократов и DOGE — в материале «Ъ» «DOGE раздора».

Анастасия Домбицкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...