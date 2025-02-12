Трамп созвонился с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня утром, 12 февраля, созвонился с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я только что провел продолжительный и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы»,— написал американский президент в своей соцсети Truth Social.

Господин Трамп сообщил, что они договорились тесно сотрудничать для решения украинского конфликта, в частности проводить личные встречи. Дональд Трамп также заявил о намерении поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава Белого дома также поблагодарил Владимира Путина за сотрудничество и освобождение Марка Фогеля, ранее приговоренного в России к лишению свободы за контрабанду наркотиков. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Марк Фогель был освобожден в обмен на возвращение на родину заключенного в США россиянина. Американские СМИ писали, что речь про Александра Винника, обвиняемого в США в отмывании денег через интернет-биржу криптовалют BTC-e. Эту информацию подтвердил RT его адвокат.

В начале февраля Дональд Трамп говорил об «очень конструктивных переговорах» с властями России и Украины. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном по поводу конфликта на Украине идут по линии отдельных ведомств.

Подробнее о разговоре Дональда Трампа и Вадимира Путина — в материале «Ъ».