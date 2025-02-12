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Коммерсантъ FM
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США освободят россиянина Винника в обмен на Фогеля

Власти Соединенных Штатов в рамках обмена освободят из-под стражи гражданина России Александра Винника, обвиняемого в США в отмывании денег через интернет-биржу криптовалют BTC-e, сообщили New York Post и Reuters со ссылкой на источник в американской администрации. Адвокат подтвердил RT эту информацию.

Фото: Alexandros Avramidis / File Photo / Reuters

Фото: Alexandros Avramidis / File Photo / Reuters

11 февраля приговоренного в России к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков американца Марка Фогеля освободили и передали прилетевшему в Москву спецпосланнику президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу. Кремль сообщил, что в обмен США освободят гражданина России, но его имя не уточнялось.

Кто такой Александр Винник, которого освобождают США

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Александр Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, куда его экстрадировали в 2022 году. Россиянина обвинили в отмывании средств на сумму от $4 млрд до $9 млрд через BTC-e и причастности к взлому японской биржи Mt. Gox. В мае 2024 года он признал вину в рамках сделки с прокуратурой. Защита россиянина утверждала, что изначально он был в списках на обмен заключенными, состоявшийся между США и Россией 1 августа 2024 года, однако в последний момент его вычеркнули.

Об освобождении Фогеля — в материале «Ъ» «''Это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой войне''».

Лусине Баласян

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