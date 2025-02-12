Разговор Путина и Трампа. Главное

Сегодня, 12 февраля, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Беседа продолжалась примерно полтора часа. О чем договорились президенты — в подборке «Ъ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (слева) и президент России Владимир Путин на встрече в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент США Дональд Трамп (слева) и президент России Владимир Путин на встрече в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ