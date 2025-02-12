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Коммерсантъ FM
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Разговор Путина и Трампа. Главное

Сегодня, 12 февраля, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Беседа продолжалась примерно полтора часа. О чем договорились президенты — в подборке «Ъ».

Президент США Дональд Трамп (слева) и президент России Владимир Путин на встрече в 2018 году

Президент США Дональд Трамп (слева) и президент России Владимир Путин на встрече в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент США Дональд Трамп (слева) и президент России Владимир Путин на встрече в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

  • Дональд Трамп заявил, что они с Владимиром Путиным договорились «немедленно» начать переговоры по Украине. В переговорную команду с американской стороны войдут госсекретарь США Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф.
  • «Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая взаимные визиты»,— рассказал Трамп.
  • По словам Трампа, президенты обсудили Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, «силу доллара». Кремль сообщил, что также речь шла об иранской ядерной программе и российско-американских отношениях в сфере экономики.
  • Стороны говорили об обмене граждан России и США. Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за освобождение Марка Фогеля. «Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности»,— говорится в сообщении Кремля.
  • Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву.
  • Индекс Мосбиржи взлетел на новостях о телефонных переговорах.
  • После разговора с президентом России Дональд Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским: «Разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет заключить мир».

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