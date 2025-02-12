Россия и США «поработают вместе»

В среду вечером стало известно о первом официально подтвержденном разговоре президента РФ Владимира Путина с вернувшимся в Белый дом Дональдом Трампом. В центре внимания ожидаемо оказался украинский кризис. Дональд Трамп анонсировал «немедленное начало» переговоров по этой тематике и уже созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Обе беседы, как следовало из слов главы Белого дома, прошли «очень хорошо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Наши соответствующие команды начнут переговоры немедленно»,— заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вскоре после телефонной беседы с российским руководителем. В качестве своего первого шага глава Белого дома анонсировал звонок президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Вскоре беседа действительно состоялась и продлилась около часа. На своей странице в Truth Social Дональд Трамп позднее написал, что «разговор прошел очень хорошо».

«Он (Владимир Зеленский.— “Ъ”), как и президент Путин, хочет МИРА… Пора остановить эту нелепую войну, которая принесла огромные и совершенно ненужные СМЕРТЬ и РАЗРУШЕНИЯ. Да благословит Бог народы России и Украины!» — написал глава Белого дома.

Сам украинский руководитель вечером 12 февраля написал в соцсети X по итогам общения с президентом США: «Мы долго говорили о возможностях достижения мира, обсудили нашу готовность работать вместе на уровне команд, о технологических возможностях Украины… Я благодарен президенту Трампу за его интерес к тому, чего мы можем вместе достичь… Мы договорились поддерживать дальнейший контакт и планируем предстоящие встречи».

Возглавить переговоры с американской стороны Дональд Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майку Уолцу и спецпредставителю Стиву Уиткоффу. Но в процессе будут задействованы и многие другие лица. Так, 12 февраля в Киеве находился министр финансов США Скотт Бессент. Посещая украинскую столицу, он сказал, что Дональд Трамп планирует действовать «очень быстро», чтобы добиться мира. А в пятницу, как ожидается, на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча господина Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Там же, в Мюнхене, будет и Марко Рубио.

Напомним, спекуляции насчет того, поговорил ли Дональд Трамп с Владимиром Путиным, начались сразу после избрания республиканца в ноябре прошлого года и усилились после его инаугурации 20 января.

9 февраля газета The New York Post, сославшись на эксклюзивное интервью с главой Белого дома, сообщила, что тот уже разговаривал с российским лидером по телефону, чтобы попытаться договориться о прекращении конфликта на Украине. Деталей беседы издание, однако, не привело, а в Москве это утверждение прокомментировали максимально обтекаемо.

11 февраля в Москву неожиданно прилетел Стив Уиткофф и, по данным американской газеты The Washington Post, три часа общался с Владимиром Путиным (после появления этой информации Дмитрий Песков заявил, что ему «нечего сказать» по теме). Итогом визита стало освобождение американца Марка Фогеля, который отбывал в РФ наказание за контрабанду наркотиков. Дональд Трамп расценил этот шаг как жест доброй воли, продемонстрировавший готовность Москвы договариваться в том числе и по вопросу завершения конфликта на Украине. При этом он заявил, что в обмен на освобождение Марка Фогеля Москва получила «немного».

Уже в среду выяснилось, что обмен с Россией все же вышел равноценным.

Днем Дмитрий Песков сказал, что в ближайшее время из американской тюрьмы будет отпущен некий гражданин РФ. А уже к вечеру New York Post, Reuters и телеканал RT сообщили, что речь идет об Александре Виннике, которого в США обвиняли в отмывании денег.

В среду вечером стало понятно, что одним лишь вопросом о взаимном обмене достигнутые договоренности не ограничились.

Что касается международной реакции, то в числе первых на новости об итогах переговоров отреагировали в секретариате ООН. «Мы будем рады любым усилиям по урегулированию войны на Украине, в которых будут участвовать российская и украинская стороны. В связи с этим очевидно, что если обе стороны готовы участвовать в процессе, то это будет положительным событием»,— заявил ТАСС заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак.

А вот в Европе дали понять, что чрезмерного оптимизма пока не испытывают. Так, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что к миру в последние три года были готовы «все, кроме президента Путина». Ее французский коллега Жан-Ноэль Барро отметил, что Европа обязана сыграть важную роль в процессе мирного урегулирования, гарантировав, что Россия затем «не начнет новый конфликт».

Николай Амелин, Наталия Портякова