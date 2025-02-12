Индекс Мосбиржи взлетел после разговора Путина и Трампа

Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) взлетел до 3100 пунктов — самый высокий показатель с 9 июля 2024 года. Это произошло телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

До новостей о переговорах президентов индекс IMOEX2 не превышал значение 3020. Сейчас, по состоянию на 20:44, индекс составляет 3122 пунктов (+ 3,48%).

Лидеры роста — АО «Газпром» (+7,71%), АО «Юнипро» (+5,02%), АО «Новатэк» (+5,02%), АО «Т-техно» (+4,54%), а также Сбербанк (+4,23%). Лидеры снижения — АО «ФосАгро» (-2,23%), ЮГК (-1,74%), АО «ЭН+ГРУП» (-0,96%), «Сургутнефтегаз» (-0,55%).

Дональд Трамп заявил, что Москва и Вашингтон договорились начать переговоры по военному конфликту на Украине. Стороны приступят к ним «немедленно». Как сообщили в Кремле, Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву.