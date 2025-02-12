Трамп договорился с Путиным начать переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Вашингтон договорились начать переговоры по военному конфликту на Украине. Стороны приступят к ним «немедленно». Господин Трамп также сообщил, что уведомит президента Украины Владимира Зеленского о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (справа) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент США Дональд Трамп (справа) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолца и посла и специального представителя Стива Уиткоффа возглавить переговоры, которые, как я уверен, будут успешными»,— написал господин Трамп в социальной сети Truth Social. Также он поблагодарил Владимира Путина за освобождение Марка Фогеля.

Господин Трамп сообщил, что стороны договорились тесно сотрудничать для решения украинского конфликта. В частности проводить личные встречи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву.

Подробнее о разговоре Дональда Трампа и Вадимира Путина — в материале «Ъ».