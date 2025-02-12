Трамп поблагодарил Путина за освобождение Фогеля

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время разговора по телефону поблагодарил президента России Владимира Путина за освобождение Марка Фогеля. Американец, который работал в англо-американской школе при посольстве США в Москве, вчера встретился в Белом доме с президентом США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и Марк Фогель

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп и Марк Фогель

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Я хочу поблагодарить президента Путина за время и усилия, которые он посвятил этому разговору, а также за освобождение Марка Фогеля — замечательного человека, с которым я лично встретился прошлым вечером в Белом доме»,— написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Марка Фогеля задержали в августе 2021 года в аэропорту Шереметьево — у него при себе была медицинская марихуана. Как позже утверждала сторона защиты, учитель «вынужден принимать препараты, содержащие наркотические вещества» из-за хронических болезней. Марихуану прописал ему врач в Пенсильвании, где вещество легально. В 2022 году суд приговорил его к 14 годам лишения свободы за контрабанду.

11 февраля его выпустили из-под стражи и передали спецпосланнику президента США на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу. Американские СМИ писали, что в ответ США согласились освободить гражданина России Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег через интернет-биржу криптовалют BTC-e. Господин Трамп счел освобождение Марка Фогеля шагом к урегулированию конфликта на Украине.

Подробности — в материале «Ъ».