Трамп созвонился с Зеленским после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее глава Белого дома переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним конфликт на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Shannon Stapleton / File Photo / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Shannon Stapleton / File Photo / Reuters

«Я только что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет заключить мир»,— написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Лидеры обеих стран также обсудили предстоящую Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. По словам Дональда Трампа, вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио проведут на ней переговоры с господином Зеленским. «Пришло время остановить эту нелепую войну, в ходе которой были массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Господь народы России и Украины!» — заключил президент США.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о начале переговоров по украинскому конфликту. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что господин Путин пригласил Дональда Трампа в Москву.

Подробнее о разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина — в материале «Ъ».