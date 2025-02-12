Главные новости к утру 12 февраля

Хамовнический районный суд Москвы 11 февраля арестовал на два месяца руководителя Главного военно-строительного управления №4 Военно-строительного комплекса Минобороны Астемира Абаева. По данным «Ъ», ходатайство об аресте было подано Главным военным следственным управлением СКР. Господин Абаев был арестован в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

На юге острова Сахалин днем 12 февраля оторвало льдину, на которой, по предварительным данным, рыбачило около 300 человек. Льдину уносит в Охотское море. Объявлена спасательная операция.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал освобождение в РФ и возвращение на родину бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля. Он был задержан в августе 2021 года в Шереметьево, а в июне получил срок в 14 лет за контрабанду и незаконный оборот наркотиков. «Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо»,— сказал господин Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. Он добавил, что за освобождение Фогеля Россия попросила «немного». Трамп выразил надежду, что это событие станет началом отношений, которые позволят завершить конфликт на Украине.

Минстрой и Госдума раскритиковали законопроект, разрешающий строить крематории и другие объекты для захоронения умерших, используя механизм государственно-частного партнерства. Министерство считает, что это потребует внесения поправок в целый ряд законодательных актов, а в правовом управлении Госдумы указывают, что земля под такими объектами может быть только государственной.

В условиях общего снижения угольного экспорта рост показывают поставки через трейдеров с неизвестным конечным пунктом назначения. Подобные схемы позволяют скрыть участие в экспорте определенных компаний, оптимизировать логистические и финансовые операции, а также получать некоторый доступ к маржинальным, но недружественным рынкам. Юристы видят риски в ненадежности таких схем.