Уголь без пункта назначения

В условиях общего снижения угольного экспорта рост показывают поставки через трейдеров с неизвестным конечным пунктом назначения. Подобные схемы позволяют скрыть участие в экспорте определенных компаний, оптимизировать логистические и финансовые операции, а также получать некоторый доступ к маржинальным, но недружественным рынкам. Юристы видят риски в ненадежности таких схем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Объем экспорта угля через трейдеров, идентифицировать конечный пункт поставки которых не удается, в 2024 году вырос на 10%, до 21,2 млн тонн, говорится в презентации Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Директор ЦЦИ Евгений Грачев говорит, что удлинение цепочек поставок угля через трейдеров — очевидное следствие торговых и финансовых ограничений.

Такие поставки растут на фоне общего снижения отгрузок. По данным ЦЦИ, по итогам 2024 года экспорт энергетического угля из РФ сократился на 9%, до 197 млн тонн. Два из трех ключевых импортеров — Индия и Турция — снизили закупки на 37% и 39% соответственно, поставки в Китай выросли только на 6%. На три страны приходится 73% экспорта. На вывозе угля сказываются санкционные ограничения, логистические трудности и негативная ценовая конъюнктура. В начале 2025 года цены на энергетический уголь из РФ снижались до $80 за тонну, на коксующийся — до $120 за тонну (см. “Ъ” от 31 января).

«Сейчас на рынке угля много "темных" процессов, что и не удивительно, когда вся отрасль в SDN List»,— отмечает собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией в отрасли. По его словам, все больше судов отправляются из портов без известного пункта назначения, возникают страны—«торговые прокладки», через которые уголь может продаваться в Европу и другие регионы, где есть запреты.

Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов добавляет, что российские экспортеры в текущих условиях могут использовать трейдеров в различных регионах для оптимизации финансовых операций и логистики. С учетом блокирующих санкций в отношении ряда угольных компаний и их руководства «неопознанные» поставки могут быть также призваны скрыть участие таких лиц в производстве при поставке в дружественные страны, говорит советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин.

Ограничения на импорт российского угля действуют во многих юрисдикциях. Так, импорт запрещен в США, ЕС и Великобритании. Кроме того, Великобритания, ЕС, США и другие страны ввели санкции в отношении крупных российских угольных компаний. Партнер по консалтингу NEFT Research Александр Котов прогнозирует, что угольщики будут сталкиваться с новыми витками ограничений, что вынудит участников рынка «прятаться» и давать еще большие дисконты под угрозой снижения добычи. А именно «неопознанные» торговые дома, указывает он, могут продавать российский уголь на более маржинальные рынки. Как отмечает эксперт, развитие на дружественных направлениях возможно только за счет конкурентной борьбы, поэтому можно сосредоточиться над возобновлением поставок на рынке вроде Европы и Южной Кореи.

Тем более что появляются дополнительные факторы риска со стороны основных импортеров (Китая и Индии) в виде повышения пошлин и увеличения собственной добычи, добавляет аналитик рейтингового агентства НКР Антон Гаврицков. В Китае, ожидает местная отраслевая ассоциация, добыча угля в 2025 году может вырасти на 1,5% год к году, до 4,82 млрд тонн. В Индии, согласно Министерству угля страны, добыча в сезоне-2025/26 увеличится на 9%, до 915 млн тонн.

Но, отмечает Роман Кузьмин, практика «неопознанного» трейдинга в любом случае несет риски как для самих трейдеров, так и для их контрагентов. По его словам, такие схемы способны временно скрывать происхождение российского угля, но последствием могут стать введение блокирующих санкций и применение мер ответственности в отношении участников торговли. Более того, говорит господин Кузьмин, увеличение санкций в отношении лиц, входящих в структуру обхода санкций США, ЕС и Великобритании, а также многочисленные руководства о том, как распознать, что в трансакции присутствует риск обхода, свидетельствуют о растущем внимании регуляторов к расследованию подобных схем.

Полина Трифонова