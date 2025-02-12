Льдину с 300 рыбаками оторвало от берега на юге Сахалина

На юге острова Сахалин днем 12 февраля оторвало льдину, на которой, по предварительным данным, рыбачили около 300 человек. Льдину уносит в Охотское море. Объявлена спасательная операция.

«На место происшествия выехали 6 спасателей и 4 единицы техники МЧС России. К вылету из Южно-Сахалинска готовится ведомственный вертолет Ми-8»,— говорится в сообщении МЧС России в Telegram.

Отмечается, что 10-метровая трещина по льдине прошла от села Мальки до устья реки Долинка. Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев сообщает, что часть рыбаков успела перепрыгнуть через начавшую расходиться трещину, а остальных вместе с машинами и снегоходами стало уносить в море.

Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщало, что 12 февраля в заливе Мордвинова — именно там образовалась трещина — «располагается сплоченный дрейфующий лед», в связи с чем МЧС опубликовало предупреждение о запрете выходить на лед.