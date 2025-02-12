Суд в Москве арестовал главу генподрядчика Минобороны Астемира Абаева

Хамовнический районный суд Москвы 11 февраля арестовал на два месяца руководителя главного военно-строительного управления №4 Военно-строительного комплекса Минобороны Астемира Абаева. По данным «Ъ», ходатайство об аресте было подано Главным военным следственным управлением СКР.

Согласно информации на сайте суда, господин Абаев был арестован в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Главное военно-строительное управление №4 (ФГУП «ГВСУ-4») — генподрядчик Военно-строительного комплекса Минобороны. По данным Telegram-канала Baza, расследование связано с деятельностью ГВСУ-4 в Дагестане, где управление возводит более 70 объектов.

Астемиру Абаеву 42 года. ГВСУ-4 он возглавил несколько лет назад. На этой должности сменил Магомеда Чамаева, которого был назначен замначальника СУ №415 ГВСУ-4.