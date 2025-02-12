Партнерство пошло прахом

Минстрой и Госдума раскритиковали законопроект, разрешающий строить крематории и другие объекты для захоронения умерших, используя механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). Министерство считает, что это потребует внесения поправок в целый ряд законодательных актов, а в правовом управлении Госдумы указывают, что земля под такими объектами может быть только государственной. Это уже не первая попытка реформировать похоронное законодательство, но ни одна из них так и не имела успеха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Поправки к федеральному закону о государственно-частном партнерстве, позволяющие строить по такому механизму крематории, стены скорби и другие объекты, используемые для погребения умерших, не могут быть приняты в том виде, в каком их подготовила автор законопроекта — депутат Госдумы Светлана Разворотнева. Это официальная позиция Минстроя, направленная в Госдуму. “Ъ” ознакомился с соответствующим отзывом министерства, где посчитали, что предложенные в документе инициативы требуют в том числе внесения изменений в другой федеральный закон — о погребении и похоронном деле — в части санитарных и экологических требований к размещению крематориев и стен скорби. В Минстрое подтвердили “Ъ” отправку своего отзыва в Госдуму и подчеркнули, что по итогам доработки документ может быть рассмотрен повторно.

В распоряжении “Ъ” оказался еще один отзыв на этот законопроект, но уже начальника правового управления Госдумы Романа Колачева. Господин Колачев указывает, что в рамках ГЧП может быть создан объект разной формы собственности — от государственной до частной, в то время как земля для размещения объектов для погребения не может находиться в частной собственности.

В Госдуме на запрос “Ъ” не ответили.

Светлана Разворотнева сообщила “Ъ”, что доработает законопроект с учетом замечаний Минстроя и правового управления Госдумы. Она предложила свои поправки к закону о ГЧП осенью 2024 года (см. “Ъ” от 8 октября 2024 года). Их принятие могло бы легализовать частные похоронные объекты, так как сейчас четких понятий в законе не закреплено. Отсутствие внятного юридического статуса таких объектов создает правовые риски для их владельцев и сдерживает строительство новых мощностей, несмотря на их выраженный дефицит, жаловались ранее операторы рынка. В России работает всего 39 крематориев, из которых 29 — частные, строится еще 23 таких объекта, уточняют в Ассоциации крематориев России.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев считает замечания Минстроя и Романа Колачева обоснованными. По его мнению, без внесения комплексных изменений в федеральный закон о погребении и похоронном деле и другие смежные нормативные акты включение крематориев в объекты ГЧП создаст правовую неопределенность и сложности в правоприменении.

Сам по себе крематорий не может являться местом погребения, там предоставляются услуги кремации, после чего урна с прахом выдается лицу, ответственному за погребение, отмечает исполнительный директор ассоциации «Похоронные организации Урала» Дмитрий Хазов. Таким образом, продолжает он, оказанием услуг кремации населению могут заниматься не только государственные и муниципальные организации, но и частные компании. Юрист в похоронной сфере Наталья Савченко считает, что можно было бы законодательно отделить крематорий от мест захоронения и позволить бизнесу строить такие объекты и владеть ими. В таком случае бороться за внесение изменений в закон о ГЧП не было бы нужды, отмечает она.

Президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев считает, что в случае принятия или не принятия законопроекта Светланы Разворотневой, по большому счету, «ничего не изменится». Он говорит, что инвесторы в 99% случаев не хотят связываться с ГЧП из-за частой смены чиновников в городах и регионах. Еще одна проблема — отсутствие в РФ в отличие от других стран четких нормативов, регламента и сроков подготовки документов строительства крематориев, добавляет господин Сулоев. По его словам, «инвесторы по три-пять лет только бегают и собирают бумажки» для получения разрешения на строительство.

В целом участники рынка считают необходимым также комплексно решать вопросы похоронного дела в России. Для этого необходимо принимать новый отраслевой закон на смену действующему с 1996 года. Однако уже несколько версий таких законопроектов были отклонены. Последний из них — проект Минстроя, который не удовлетворил Минфин (см. “Ъ” от 20 декабря 2023 года).

Дарья Андрианова