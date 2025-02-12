Трамп прокомментировал возвращение осужденного в России американца Фогеля

Президент США Дональд Трамп прокомментировал освобождение в РФ и возвращение на родину бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля. Он был задержан в августе 2021 года в Шереметьево, а в июне получил срок в 14 лет за контрабанду и незаконный оборот наркотиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо», — сказал господин Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. Он добавил, что за освобождение Фогеля Россия попросила «немного». Трамп выразил надежду, что это событие станет началом отношений, которые позволят завершить конфликт на Украине, передает CNN.

По данным защиты, 6 февраля Фогеля доставили из ИК-2 под Рыбинском в СИЗО в Москву, 11 февраля он из самолета связался с матерью в Пенсильвании. Официально власти РФ возвращение Фогеля в США не комментировали. По сведениям защиты, переговоры шли по линии спецслужб. Первым из официальных лиц об освобождении Фогеля 11 февраля сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц.

«Надеюсь, что это не последняя история с обменом заключенными между странами»,— сообщил «Ъ» вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников Иван Мельников. По его словам, в США под следствием и судами находятся десятки россиян, в том числе выданные из других стран по санкционным делам. «Рассчитываю, что их всех вернут домой к семьям», отметил правозащитник.