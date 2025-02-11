«Хамас» ушел на перерыв

Сделка о прекращении огня в секторе Газа, вступившая в силу 19 января, рискует не пройти очередной стресс-тест. В понедельник вооруженное крыло «Хамаса» объявило, что отложит освобождение новой группы заложников. Боевики объяснили свое решение нарушениями соглашения со стороны израильтян. В Израиле же полагают, что на самом деле задержка с обменом — это реакция «Хамаса» на намерение президента США Дональда Трампа завладеть сектором Газа, выселив оттуда палестинцев. Сам Трамп уже пообещал группировке «настоящий ад» в случае, если «все заложники» не вернутся домой к полудню субботы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заложники Ор Леви, Эли Шараби и Охад Бен Ами были освобождены «Хамасом» 8 февраля 2025 года

Фото: Hatem Khaled / Reuters Заложники Ор Леви, Эли Шараби и Охад Бен Ами были освобождены «Хамасом» 8 февраля 2025 года

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Общаясь с журналистами в Овальном кабинете, Дональд Трамп заявил, что теперь «Хамас» должен освободить в рамках одного этапа «всех заложников» (76 человек), захваченных во время резни 7 октября 2023 года, а не небольшую группу, как это происходило во время предыдущих пяти раундов обмена. В противном случае хамасовцев ждет «настоящий ад», а соглашение о прекращении огня между Израилем и радикальным движением будет денонсировано. 47-й президент США выразил уверенность, что «Хамас» ищет повод не отпускать домой других узников, потому что они «сильно пострадали как физически, так и морально».

Удар по выполнению сделки был нанесен в понедельник, когда представитель вооруженного крыла «Хамаса» Абу Убайда объявил, что группировка отложит ожидавшуюся 15 февраля выдачу израильских узников на неопределенный срок.

Причиной, по его словам, стали нарушения, совершенные еврейским государством «в течение последних трех недель». «Эти нарушения включают задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть Газы, стрельбу по ним в различных районах сектора и отказ предоставить разрешение на ввоз гуманитарной помощи во всех формах, какие были согласованы»,— заметил Абу Убайда.

Отдельно группировка потребовала компенсировать тот ущерб, который был нанесен Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) инфраструктуре анклава.

Израильский источник портала Axios предположил, что заявление «Хамаса» может быть ответом на план господина Трампа завладеть сектором Газа и реализовать на территории анклава под контролем США девелоперский проект. Возможно, группировка также подозревает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не намерен вести серьезные переговоры о второй части сделки, которая должна начаться после 42 дней режима тишины, допустил собеседник Axios.

Взаимные претензии Израиля и «Хамаса» накапливались с первого раунда обмена заложниками, который состоялся 19 января.

Правительство еврейского государства систематически высказывало опасения в связи с наэлектризованной атмосферой, в которой происходила выдача узников Международному комитету Красного Креста (МККК). Очередной, пятый этап обмена, в рамках которого домой были возвращены Охад Бен Ами (56 лет), Эли Шараби (53 года) и Ор Леви (34 года), едва не переполнил чашу терпения израильской стороны.

Передача пленных сотрудникам МККК происходила в городе Дейр-эль-Балах. Боевики вывели троих изможденных мужчин на сцену перед толпой, которая скандировала лозунги в поддержку «Хамаса». Узникам раздали «сертификаты об освобождении» и заставили прочесть вслух специально написанную для них речь на арабском, которая содержала в том числе слова благодарности боевикам, удерживавшим их в заточении в течение почти полугода. В тот момент заложники еще не знали, пережили ли их семьи «черную субботу» 7 октября. В день резни Ор Леви лишился супруги Эйнав. А Эли Шараби потерял жену Лиану и двух дочек — Ноу и Яэль.

Впоследствии МККК выразил тревогу в связи с тем, в какой обстановке проходит освобождение. «Мы настоятельно призываем все стороны, включая посредников, взять на себя ответственность и обеспечить уважение человеческого достоинства и частной жизни освобождаемых»,— подчеркнули гуманитарные работники.

Профессор Хагай Левин, главный врач в организации семей заложников, заявил: состояние освобожденных — «это результат немыслимых страданий».

По его словам, узники сталкивались с физическим и психологическим насилием. Их морили голодом. Господин Левин подчеркнул, что все заложники, остающиеся в руках «Хамаса», «находятся в смертельной опасности».

Верхушка «Хамаса» попыталась выдвинуть Израилю встречные претензии. В субботу группировка осудила «жестокое обращение» с палестинскими заключенными, которые были выпущены Израилем во время пятого раунда обмена.

Несмотря на все противоречия, в ночь на воскресенье Израиль выполнил свои обязательства, взятые в рамках сделки: военнослужащие ЦАХАЛа покинули «ось Нецарим» — коридор, который тянется от восточной границы Газы к побережью и делит анклав пополам. Но под вопросом остается то, готов ли Израиль и дальше идти на ограничение своего оперативного присутствия в Газе, как предписывает соглашение о прекращении огня, учитывая то, что «Хамас» саботирует график обменов.

Пока командование ЦАХАЛа объявило о повышении уровня готовности в Южном военном округе и распорядилось временно отменить отпуска для солдат боевых и оперативных подразделений, действующих в районе Газы.

Нил Кербелов