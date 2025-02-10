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Коммерсантъ FM
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Трамп исключил возвращение палестинцев в сектор Газа

Президент США Дональд Трамп считает, что палестинцы не захотят возвращаться в сектор Газа после реализации его плана восстановления анклава. В интервью телеканалу Fox News он объяснил, что у жителей будет гораздо более комфортное жилье.

«Мы построим прекрасные места для жительства для 1,9 млн человек… Подумайте об этом как о проекте недвижимости на будущее»,— сказал господин Трамп (цитата по AP). На вопрос журналиста, даст ли план палестинцам право вернуться в Газу, он ответил: «Нет, они не станут возвращаться, потому что у них будет гораздо лучшее жилье»

Президент США также выразил уверенность в достижении договоренностей с Иорданией и Египтом по реализации его плана. По словам господина Трампа, Вашингтон предоставляет этим странам миллиарды долларов в год, что может способствовать соглашению.

5 февраля по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп заявил, что сектор Газа перейдет под контроль США. Он допустил, что анклав может стать «Ривьерой Ближнего Востока», но сначала нужно переселить около 2 млн жителей в другие страны. Идею президента США раскритиковали ООН, Саудовская Аравия и страны Европы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Газе меняют собственника».

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