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Коммерсантъ FM
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«Хамас» заявил, что израильская армия покинула коридор Нецарим в секторе Газа

Израиль вывел войска из коридора Нецарим, который разделяет северную и южную части сектора Газа, следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале движения «Хамас». Израильские власти пока не прокомментировали вывод войск.

Вывод израильских военнослужащих — одно из условий первого этапа соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением. Несмотря на перемирие, «Хамас» обвиняет израильскую сторону в том, что она препятствует выполнению гуманитарного протокола — ввозу топлива и медикаментов, следует из заявления движения.

The Times of Israel пишет, что сначала израильские военнослужащие покинули западную часть коридора Нецарим, а сегодня — восточную. Портал Ynet также сообщает, что ЦАХАЛ сегодня полностью вывел войска из коридора Нецарим. Отмечается, что ЦАХАЛ продолжает контролировать Филадельфийский коридор на границе сектора Газа с Египтом и буферную зону вдоль границ анклава с Израилем.

Первый этап сделки вступил в силу 19 января. «Хамас» за 42 дня должен освободить 33 заложника в обмен на около 1900 заключенных Израиля. Прошлый раунд обмена заложников на заключенных состоялся вчера, 8 февраля. «Хамас» отпустил троих израильских заложников, Израиль освободил из тюрем 183 палестинских заключенных.

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