Египет требует другого исхода

Египет намерен предложить США свою собственную альтернативу расселению сектора Газа, сообщили западные и арабские СМИ. Каир выступил категорически против инициативы президента Дональда Трампа, предполагающей перемещение палестинцев за пределы анклава и превращение его в туристическое место. Североафриканская страна предупредила: исход беженцев станет ударом по ее мирному договору с Израилем. В Египте опасаются проникновения на свою территорию членов «Хамаса», которые вполне могут превратить Синайский полуостров в плацдарм для новой войны с еврейским государством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

О том, что власти Египта начали дипломатическую кампанию с целью предотвратить расселение жителей сектора Газа, сообщили источники AP. По их словам, Каир уведомил администрацию Дональда Трампа, что задуманное им перемещение палестинцев в Арабскую Республику может подорвать египетско-израильский мирный договор 1979 года. Такое послание было направлено Пентагону, Госдепартаменту и Конгрессу. Как уточняют собеседники AP, одновременно аналогичный сигнал поступил правительству Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху и ряду западных государств, включая Великобританию, Францию и Германию.

Инициатива господина Трампа с застройкой Газы вызвала шок у египетского истеблишмента, утверждают источники катарского портала The Middle East Eye (MEE). Некоторые официальные лица в Арабской Республике стали открыто говорить о внутриполитических рисках такого плана, в том числе о «возможном перевороте», говорят инсайдеры MEE.

В связи с этим сейчас Каир вырабатывает свои альтернативы расселению палестинцев, чтобы предложить их Вашингтону. Одна из таких инициатив — поэтапная реконструкция Газы, во время которой население будет перемещаться из одного района анклава в другой по мере строительства. По словам источников MEE, контролировать этот процесс могли бы армии арабских государств. Еще одна опция — согласие на частичный прием беженцев, в рамках которого «десяткам или даже сотням тысяч» человек разрешат пересечь контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с правом остаться.

Предложение принять у себя палестинских беженцев поступало Каиру и раньше, еще на заре полномасштабного конфликта между Израилем и «Хамасом», который начался после резни 7 октября 2023 года, утверждает AP. Однако подобные сценарии обсуждались без огласки. Кроме того, администрация 46-го президента США Джо Байдена, видимо, не позволяла себе ультиматумов в разговоре с североафриканским союзником. Поэтому у правительства Абдель-Фаттаха ас-Сиси была возможность деликатно отказаться от обременительных обязательств.

Однако нынешние власти США оказывают мощное дипломатическое давление на Каир, говорят источники портала Al-Araby Al-Jadeed. По их предположению, руководству Египта будет крайне сложно противостоять скандальной инициативе господина Трампа без поддержки других, более влиятельных игроков региона в лице стран Персидского залива.

Война между Израилем и «Хамасом», а также ее последствия в виде блокировки международных судоходных путей нанесли серьезный удар по экономике Египта. Кроме того, по состоянию на 2023 год североафриканская страна приняла у себя почти 9 млн беженцев из других уголков региона, что стало дополнительной нагрузкой на ее ресурсы. И очередной приток приезжих наверняка окажется для Египта еще одним стресс-тестом.

Каир опасается, что вместе с мирными жителями Газы на его территорию проникнут представители вооруженного крыла «Хамаса», которые, в свою очередь, могут превратить Синайский полуостров в «новую базу для террористических операций» против Израиля.

В этой ситуации, как заявлял президент ас-Сиси, еврейское государство «будет вправе защищать себя и свою национальную безопасность и, следовательно, наносить прямые удары по египетским территориям». Синай и так долгое время выступал убежищем для исламистских формирований, которым пыталась противостоять египетская армия. Проникновение «Хамаса» в Арабскую Республику только усилит уже имеющиеся на полуострове угрозы, считают в Каире.

Вряд ли обрадуют египетское руководство и очередные предложения по Газе, которые господин Нетаньяху выдвинул во время своего визита в США. По словам источников Axios, в минувший четверг во время встречи с группой американских сенаторов премьер выразил готовность вернуться к плану эвакуации хамасовских командиров. «Биби (Биньямин Нетаньяху.— “Ъ”) и руководство Израиля разработали план, который включает в себя разрешение высшему руководству "Хамаса" отправиться в изгнание в третью страну»,— отметил один из собеседников Axios в США.

Вероятно, таким местом ссылки могут быть или Турция, или Египет.

Нил Кербелов