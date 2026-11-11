В Оренбурге по иску Минюста закрыли отделение «Союза российских писателей»

Плановая документарная проверка от мая 2026 года показала, что организация нарушила законодательство об общественных объединениях: не представила запрошенные документы, использовала символику, описание которой отсутствует в уставе, и не разместила ежегодный отчет за 2025 год на официальном ресурсе Минюста.