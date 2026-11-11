В Оренбурге по иску Минюста закрыли отделение «Союза российских писателей»
Управление Минюста России по Оренбургской области подало иск к местному отделению «Союза российских писателей», в котором потребовало ликвидировать юрлицо и исключить его из ЕГРЮЛ из-за ряда нарушений. Решение по административному делу вынес Оренбургский областной суд.
Плановая документарная проверка от мая 2026 года показала, что организация нарушила законодательство об общественных объединениях: не представила запрошенные документы, использовала символику, описание которой отсутствует в уставе, и не разместила ежегодный отчет за 2025 год на официальном ресурсе Минюста.
Суд признал эти нарушения грубыми и существенными, в связи с чем отделение было ликвидировано. Все сведения о юрлице подлежат исключению из ЕГРЮЛ.
В оренбургском Союзе писателей долгие годы состояли известные журналисты региона. Например, с 2000-го по 2010 год отделение возглавлял Вячеслав Моисеев, автор книги «Репетиция апокалипсиса», которая легла в основу сценария популярного сериала «Полураспад».