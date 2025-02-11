Трамп пообещал «ад» «Хамасу» при удержании заложников после полудня 15 февраля

Президент США Дональд Трамп потребовал от палестинского движения «Хамас» освободить всех заложников в рамках сделки с Израилем к полудню субботы, иначе режим прекращения огня в секторе Газа будет нарушен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Что касается меня, если все заложники не будут возвращены к 12:00 субботы — я думаю, это подходящее время — я бы сказал, пришло время отменить все (договоренности), и пусть начнется ад»,— заявил Дональд Трамп журналистам в Белом доме (цитата по AFP).

На вопрос, что предпримут США, если «Хамас» не выполнит требование, господин Трамп ответил: «Увидим, что произойдет».

11 февраля представитель военного крыла «Хамаса» Абу Убайда заявил, что движение отложило процесс освобождения заложников, которые должны были вернуться домой 15 февраля.

«Хамас» считает, что Израиль нарушил условия сделки, когда «задержал возвращение перемещенных лиц с юга анклава на север, открыл по жителям Газы огонь и не смог обеспечить поставки всех видов гуманитарной помощи в необходимых объемах».

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 19 января.