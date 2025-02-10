«Хамас» обвинил Израиль в нарушении сделки и отложил передачу заложников

Представитель вооруженного крыла палестинского движения «Хамас» Абу Убайда заявил, что группировка отложит запланированную на 15 февраля передачу Израилю заложников. Как утверждает представитель движения, причиной этого стало несоблюдение израильской стороной условий перемирия 19 января.

«В течение последних трех недель руководство сопротивления наблюдало за нарушениями и несоблюдением противником условий соглашений»,— заявил Абу Убайда. Он обвинил Израиль в обстреле беженцев, возвращавшихся на север сектора Газа, а также в препятствовании ввозу гуманитарной помощи в анклав.

В связи с этим руководство «Хамаса» решило отложить передачу Израилю заложников на неопределенный срок. Оно также призвало Израиль скомпенсировать ущерб, нанесенный действиями военных за последние недели. Абу Убайда отметил, что «Хамас» будет придерживаться условий соглашений до тех пор, пока их придерживается израильская сторона.

Прекращение огня между Израилем и «Хамасом», во время которого должен случиться трехэтапный обмен заложниками, вступило в силу 19 января. На первом этапе перемирия «Хамас» должен освободить 33 заложника, на втором — остальных. На третьем этапе стороны обменяются телами погибших.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «"Хамас" будет обращаться с заложниками по-новому».