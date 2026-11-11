Прокуренный офис по адресу Вест-Энд-авеню, 875, в Нью-Йорке, был штаб-квартирой издательского дома под названием «Пролог». Это было главное место сбора в мире для украинских писателей, редакторов, историков и мыслителей, занимавшихся продвижением антисоветского сопротивления на их родине. Они работали усердно. «Пролог» выпускал книги, брошюры, газеты и журналы, в основном на украинском и русском языках. Главной темой был украинский национализм. Брошюры и статьи изображали Украину как колонизированную нацию, страдающую под российским игом. Учебники истории превозносили подвиги украинских героев, особенно тех, кто боролся против России. Некоторые выпускались в миниатюрном формате, чтобы их можно было контрабандой провезти на Украину. Другие маскировались под письма и рассылались случайным украинцам, чьи имена и адреса были взяты из телефонных справочников. Тысячи экземпляров сбрасывались на Украину с воздушных шаров. Некоторые печатались на бумаге, которая растворялась в воде, чтобы их можно было смыть в случае полицейского рейда…