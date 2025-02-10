Главные новости к утру 10 февраля

В Краснодаре обломки сбитого беспилотника повредили жилой комплекс «Центральный», сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Обломки дрона упали на техническую надстройку 19-го этажа жилого здания. По предварительным данным, пострадавших нет.

Президент США Дональд Трамп не стал уточнять информацию о том, как часто и когда он общался с российским президентом Владимиром Путиным, передает пресс-пул Белого дома. Господин Трамп также не исключил встречи с президентом России.

Lamoda начала сотрудничество с маркетплейсами, открыв витрину своих товаров на «Яндекс Маркете», рассказали «Ъ» в самих компаниях. Это позволит ритейлеру получить дополнительный канал дистрибуции своей продукции и даст доступ к аудитории экосистемы «Яндекса».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что народ сектора Газа будет продолжать жить в анклаве. Он подчеркнул, что никто «не в силах изгнать жителей Газы с их вечной и неизменной тысячелетней родины». С предложением переселить население Газы в Иорданию и Египет ранее выступил президент США Дональд Трамп.

В порту Невельска у берегов Сахалина начались работы по предотвращению возможного разлива нефтепродуктов с севшего на мель китайского судна, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. Спасатели приступили к установке боновых заграждений у балкера.

Производство шин для легковых автомобилей в России в 2024 году выросло на 13% относительно результатов предыдущего года, до 34,6 млн штук, сообщили «Ъ» в ЦРПТ. В частности, выпуск летних шин увеличился на 21,4%, до 14,67 млн штук, зимних ошипованных — на 8%, до 12,83 млн штук.