Lamoda перетекла на маркетплейсы

Lamoda начала сотрудничество с маркетплейсами, открыв витрину своих товаров на «Яндекс Маркете». Это позволит ритейлеру получить дополнительный канал дистрибуции своей продукции и даст доступ к аудитории экосистемы «Яндекса». Ключевой задачей маркетплейса может быть расширение fashion-направления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Онлайн-платформа Lamoda открыла сотрудничество со сторонними маркетплейсами, начав продавать 40 тыс. товаров на «Яндекс Маркете». Об этом “Ъ” рассказали в самих компаниях. Речь о продукции более чем от 300 брендов, в числе которых Levi’s, Tommy Hilfiger, Nume, Love Moschino, Gulliver, Geox, Nike, Adidas, New Balance и проч. На вопросы о возможности работы с другими маркетплейсами в Lamoda не ответили.

Lamoda существует с 2011 года. В 2014–2022 годах платформа контролировалась зарегистрированной в Люксембурге Global Fashion Group, а после была продана владельцу универмагов «Стокманн» Якову Панченко. Согласно Data Insight, по итогам 2023 года Lamoda заняла 12-ю позицию среди крупнейших российских интернет-магазинов. Объем онлайн-продаж составил 119,3 млрд руб., число заказов — 23 млн. Год к году показатели выросли на 31% и 28% соответственно. Осенью прошлого года платформа начала доставлять собственные заказы через пункты выдачи «Яндекс Маркета» (см. “Ъ” от 23 сентября 2024 года).

Текущее сотрудничество, по словам представителя «Яндекс Маркета», позволит Lamoda получить дополнительный канал дистрибуции, а самому маркетплейсу — расширить ассортимент. Сейчас платформа активно стремится развивать fashion-направление, в том числе запуская собственные торговые марки (см. “Ъ” от 27 марта 2024 года). Осенью маркетплейс также представил проект Ultima, ориентированный на высокобюджетные бренды — Prada, Balenciaga, Miu Miu, Gucci и проч. В итоге продажи одежды, обуви и аксессуаров на «Яндекс Маркете» за прошлый год, по оценкам компании, выросли в два с половиной раза.

Партнер аналитической компании Data Insight Федор Вирин обращает внимание, что Lamoda до сих пор делала ставку на высокий объем 1Р-продаж (торговля по прямым договорам, где продавец предоставляет товар посреднику) и собственный сток. Работа с «Яндекс Маркетом», по мнению гендиректора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, позволит создать полноценную витрину, избежав затрат на услуги маркетплейса. Одновременно ритейлеру может быть выгодна синергия с экосистемой «Яндекса», замечает она.

Один из собеседников “Ъ” на fashion-рынке предполагает, что Lamoda будет выгодно реализовывать через маркетплейс остатки старых коллекций. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов считает, что Lamoda скорее сосредоточится на продажах на маркетплейсе регулярной коллекции. Маржинальность стока в несколько раз ниже, чем новых вещей, за вычетом расходов на логистику такой подход не будет иметь смысла, объясняет он.

Директор по маркетингу бренда Kanzler Алексей Черноокий не исключает, что решение о развитии сотрудничества с «Яндекс Маркетом» было принято по результатам успешного опыта доставки в пункты выдачи заказов. Эксперт замечает, что до сих пор многие марки стеснялись присутствовать на маркетплейсе из-за позиционирования или неясной fashion-аудитории, но теперь у них появится возможность протестировать площадку.

Виктория Колганова, Дарья Андрианова