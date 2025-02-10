Эрдоган отверг планы Трампа по переселению жителей Газы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что народ сектора Газа будет продолжать жить в анклаве. Он подчеркнул, что никто «не в силах изгнать жителей Газы с их вечной и неизменной тысячелетней родины». С предложением переселить население Газы в Иорданию и Египет ранее выступил президент США Дональд Трамп.

«Палестина с ее Газой, Западным берегом реки Иордан и Восточным Иерусалимом принадлежит палестинцам. В течение 471 дня жители Газы, которые не покинули свою землю, несмотря на все виды жестокости, зверства и нападения Израиля, будут продолжать оставаться в Газе, жить в Газе и защищать Газу»,— сказал президент Турции на пресс-конференции в аэропорту перед «азиатским туром», который включает визиты в Малайзию, Индонезию и Пакистан (цитата по «РИА Новости»).

5 февраля Дональд Трамп заявил, что сектор Газа перейдет под контроль Вашингтона, который займется его «экономическим развитием». Он также сказал, что Газа может стать «Ривьерой Ближнего Востока», но прежде нужно переселить около 2 млн жителей анклава.

Идею президента США раскритиковали ООН, Саудовская Аравия и страны Европы. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что такие действия нарушат международное право. Советник главы Палестины Махмуд аль-Хабаш назвал заявления президента актом колониального мышления.

Подробнее — в материале «Ъ» «Газе меняют собственника».