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Коммерсантъ FM
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Трамп отказался раскрыть, как часто и когда общался с Путиным

Президент США Дональд Трамп не стал уточнять информацию о том, как часто и когда он общался с российским президентом Владимиром Путиным, передает пресс-пул Белого дома. Господин Трамп также не исключил встречи с президентом России.

«Полагаю, я встречусь с Путиным. В подходящее для этого время»,— сказал Дональд Трамп журналистам на борту президентского самолета (цитата по агентству «Интерфакс»).

О телефонном разговоре с Владимиром Путиным президент США заявил накануне, 9 февраля. На уточняющий вопрос журналистов, сколько раз общались главы государств, он ответил: «Я лучше промолчу».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» разговор двух лидеров. По словам представителя Кремля, коммуникация Москвы и Вашингтона происходит по разным каналам, поэтому он лично «может быть не в курсе чего-то».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Украинскому урегулированию дали первый звонок».

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