Обломки сбитого дрона упали на крышу жилого комплекса в центре Краснодара

В Краснодаре обломки сбитого беспилотника повредили жилой комплекс «Центральный», сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Обломки дрона упали на техническую надстройку 19-го этажа жилого здания. По предварительным данным, пострадавших нет.

«На месте работают специальные службы и правоохранительные органы, территория, где это произошло, оцеплена. Идет поквартирный обход, чтобы уточнить, не пострадали ли жилые помещения»,— сказано в сообщении господина Кондратьева в Telegram.

Мэр Краснодара Евгений Наумов уточнил, что беспилотник был сбит около 02:00 мск. По его словам, системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме, жилые помещения не пострадали, возгораний нет.

Позднее господин Кондратьев сообщил, что еще один дрон сбили в поселке Афипском Северского района. Обломки сбитого беспилотника повредили частный дом, никто не пострадал. На месте работают спецслужбы.

О сбитых беспилотниках сегодня ночью также сообщал глава Брянской области Александр Богомаз. Там уничтожили три дрона, пострадавших и разрушений на земле нет.