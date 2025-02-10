Покрышкам не видно дна

Производство шин для легковых автомобилей в РФ активно восстанавливается, хотя до докризисных результатов 2021 года пока и не дотягивает. Почти все бывшие иностранные заводы перезапущены, спрос обеспечивает рост автопродаж, а экспансия китайского автопрома способствует запуску новых продуктов. Но оживление может быть недолгим: прогнозируемое в 2025 году падение продаж новых автомобилей, вероятно, зацепит и рынок шин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Производство шин для легковых автомобилей в России в 2024 году выросло на 13% относительно результатов предыдущего года, до 34,6 млн штук, сообщили “Ъ” в ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»). В частности, выпуск летних шин увеличился на 21,4%, до 14,67 млн штук, зимних ошипованных — на 8%, до 12,83 млн штук, зимних нешипованных — на 2,3%, до 5,02 млн штук, всесезонных — на 11,4%, до 1,37 млн штук (см. диаграммы). В ЦРПТ уточняют, что объем производства легковых шин стал лучшим с 2022 года, что свидетельствует о росте мощностей внутри страны и стабильном спросе.

В «Кордианте» отмечают, что ситуация на шинном рынке стабилизировалась относительно предыдущего года. «После ухода иностранных производителей заводы нашли новых собственников и почти все перезапустились»,— добавляют в компании, уточняя, что положительная динамика выпуска наблюдается у легковых шин всех сезонов: производители развивают ассортимент, чтобы получить сбалансированный портфель.

В Pirelli подчеркивают, что уровень выпуска шин продолжает восстанавливаться после спада, который наблюдался в 2022 и 2023 годах, однако по-прежнему остается ниже показателей 2021 года. Один из ключевых факторов, способствовавший текущим результатам,— существенный рост продаж новых автомобилей в прошлом году, добавляет производитель. По данным «Автостата», продажи новых легковых машин выросли на 48,4% год к году, до 1,57 млн штук, что стало лучшим показателем с 2019 года (см. “Ъ” от 10 января).

Продажи шин для легковых автомобилей в 2024 году увеличились на 27,5%, до 173,5 млрд руб. В штуках реализация выросла на 13,2%, абсолютных цифр в ЦРПТ не приводят. Значительнее всего в денежном выражении вырос сегмент летних шин — на 32,3%, до 74,6 млрд руб. Самая скромная динамика по всесезонным: увеличение на 10,5%, до 5,3 млрд руб. Реализация зимних ошипованных шин выросла на 27,7%, до 61 млрд руб., зимних нешипованных — на 20,2%, до 31,3 млрд руб. Основная доля рынка приходится на летние шины — 48,69%, зимняя ошипованная резина занимает 30,89%, зимние нешипованные шины — 17,19%, всесезонные — 2,54%. Импорт всех легковых шин увеличился на 18%, до 25,83 млн штук.

Опрошенные “Ъ” производители шин отмечают, что существенное влияние на рынок оказывает китайский автопром, который сейчас формирует более 50% автопродаж. «Появляется спрос на новые типоразмеры. Увеличивается средний размер шины, потому что сейчас довольно высока доля кроссоверов и внедорожников»,— говорит гендиректор Ikon Tyres Андрей Пантюхов. По его словам, в прошлом году компания добавила в ассортимент около 30 новых типоразмеров. В Pirelli уточняют, что с появлением китайских автопроизводителей в стране значительно выросли продажи шин диаметром 18–22 дюйма. «Если раньше кроссоверами-бестселлерами были автомобили типа Hyundai Creta с посадочным дюймом 16–17, то пришедшие им на смену китайские автомобили форсировали рост доли 18–19 дюймов»,— добавляют в «Кордианте». При этом дефицита шин, поясняют в компании, в целом нет.

По данным ЦРПТ, средневзвешенные цены на шины для легковых автомобилей в 2024 году выросли на 12%, до 6,6 тыс. руб. В частности, зимние ошипованные в среднем подорожали на 12,2%, до 7,57 тыс. руб., зимние нешипованные — на 12,6%, до 6,85 тыс. руб., всесезонные — на 8,4%, до 7,83 тыс. руб., летние — на 12,3%, до 5,8 тыс. руб. По мнению Дмитрия Бабанского из SBS Consulting, рост связан с удорожанием заемных средств, материалов и логистики.

«Прогнозируемое снижение продаж новых автомобилей в 2025 году, вероятно, приведет к снижению рынка шин»,— резюмируют в Pirelli. Базовый прогноз «Автостата» предполагает снижение продаж новых машин в этом году на 10%.

Наталия Мирошниченко