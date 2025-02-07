В масло замешался фальсификат

Сливочное масло подделывают больше других молочных продуктов, о фальсификациях сообщил Россельхознадзор. Молочное сырье смешивают с дешевыми растительными, а иногда свиным или говяжьим жирами. 1 кг пальмового масла стоит 150-200 руб., его можно добавлять в сливочное с наценкой 500-700%, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом шанс купить фальсификат в сетевом магазине крайне мал, рассказала исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли Людмила Маницкая: «О проценте даже в 1% говорить нельзя, Это был очень короткий период времени, осенью. Никаких глобальных проблем с этим нет и, думаю, уже быть не может, поскольку защита ФГИС "Меркурий" очень сильная, и не разбирает, где свой, где чужой, а просто находит информацию и сообщает тому же Россельхознадзору. С 1 сентября 2024 года вступила в силу маркировка продукции крестьянско-фермерских хозяйств. Если бабушка его делает дома, конечно, оно не маркировано, и его не надо покупать на стихийных рынках. Уже говорить о фальсификате в молочной отрасли практически бессмысленно».

Сливочное масло входит в топ самых подорожавших товаров. Как ранее писал “Ъ”, его стоимость за 2024 год выросла на 31%. Среди основных причин — нехватка сырья, пояснил директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов: «Животное масло сильно подорожало, и поэтому производители пытаются экономить, как могут: где-то, например, уменьшать объем пачки, где-то повышать цену, где-то добавлять какие-то растительные и прочие жиры. Компании, которые следят за своей маркой, так делать не будут, они дорожат своим именем.

Если говорить про предпосылки для роста цен на масло, они действительно есть, причем не только в России, но и в мире. Что касается нашей страны, то это некоторое сокращение из-за погоды в 2024 году. Предложение высокожирного молока и молочного жира не поспевает за спросом».

В 2024 году Россия увеличила импорт молочной продукции на 100 тыс. тонн, из которых 94% поставляется из Белоруссии.

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Юлия Савина