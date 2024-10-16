На хлеб не намазалось

Затянувшийся рост цен на сливочное масло и отказ производителей из-за высоких издержек проводить скидочные акции в рознице приводят к сокращению потребительского спроса. Продукт стал фактически единственной значимой молочной категорией, продемонстрировавшей за год снижение продаж в ритейле. Помимо выросшей на четверть за год рыночной стоимости, потребление может сдерживать стремление населения есть меньше выпечки и жареного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Натуральные продажи сливочного масла и маргарина в рознице в целом по России с октября 2023 по сентябрь 2024 года снизились на 1,3%, подсчитали в NielsenIQ. Практически все остальные значимые категории молочной продукции показали рост: пастеризованное молоко — на 3,2%, сметана — на 3,8%, творог — на 9,6%, сливки — на 17,9%. В «Магните» говорят, что в январе—августе 2024 года спрос на сливочное масло рос сдержанно — не такими темпами, как год назад.

На продажи в розничных сетях приходится 70–80% общего объема потребления сливочного масла, поясняют в ассоциации «Союзмолоко» (объединяет крупных производителей и переработчиков молока). Для маргарина этот канал сбыта традиционно выступает не таким существенным, говорит собеседник “Ъ” на масложировом рынке.

Спрос на сливочное масло начал сокращаться из-за роста цен.

Согласно Росстату, средняя стоимость продукта в России на 7 октября 2024 года составляла 1,04 тыс. руб. за 1 кг — это на 20,2% дороже, чем в начале января этого же года. Год к году средняя стоимость выросла на 25,9%. В целом по стране цены на продовольственные товары, по данным Росстата, за год увеличились на 9,2%. Данные ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») указывают, что в августе 2024 года сливочное масло стоило в среднем 850 руб. за 1 кг, что на 24% больше год к году. Для сравнения: мороженое и творожные сырки подорожали на 15–16% год к году. Цены на маргарин существенно не менялись: по данным Росстата, на начало октября 2024 года средняя стоимость продукта составляла 245,2 тыс. руб. за 1 кг, что всего на 3,1% выше год к году.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупные торговые сети) говорят, что в сентябре сливочное масло в закупках подорожало с начала этого года на 31% из-за увеличения издержек производителей.

Выросла себестоимость производства и молочного животноводства, подорожали молочные жиры, перечисляет председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

Глава «Союзмолока» Артем Белов считает основной причиной роста цен увеличение в последние несколько лет потребления, в том числе сегментом общепита, в целом молочных жиров — например, творожных сыров и мороженого. Это совпало с резким сокращением импортных поставок в 2022 году из-за ухода с рынка РФ производителей из Южной Америки и Новой Зеландии. В 2023 году в «Союзмолоке» говорили о падении поставок из стран дальнего зарубежья в десять раз. Сейчас, по словам господина Белова, этот объем удалось заместить, в том числе за счет молочных жиров из Белоруссии, Индии, Киргизии, Азербайджана и Ирана. Сейчас в Россию завозится около 20% потребляемого в стране сливочного масла, значение растет, говорит эксперт.

В Минсельхозе рассматривают возможность дополнительного стимулирования поставок сливочного масла из «дружественных» стран для насыщения внутреннего рынка и стабилизации цен, сообщил ранее ТАСС со ссылкой на министерство.

Артем Белов отмечает, что российские игроки также увеличивают производство молочных жиров, но этот процесс длительный. Около 60% поголовья коров в России, по его словам, голштинской породы, жирность молока которой составляет в среднем 3,8%. Коровы породы джерси, для которых показатель достигает 5,5–5,6%, не так популярны из-за меньшей продуктивности, отмечает господин Белов. Эксперт добавляет, что рост производства жиров концентрируется на сливках — это более доходный продукт. Согласно Росстату, выпуск сливочного масла в России в январе—июле 2024 года сократился на 2,5% год к году, до 193 тыс. тонн, маргарина — вырос на 1,7%, до 253 тыс. тонн.

Из-за издержек производители, по словам источника “Ъ” среди ритейлеров, остановили маркетинговые мероприятия, предусматривающие распродажи сливочного масла, что также ограничивает спрос. Исполнительный директор «Русбренда» (объединяет производителей и поставщиков продуктов питания) Алексей Поповичев замечает, что рост цен всегда остается фактором снижения потребления. Но он сомневается, что в случае со сливочным маслом эти колебания значительно повлияют на производителей: заменить продукт не на что. Хотя, не исключает эксперт, сдерживающим фактором может быть и стремление потребителей есть меньше жареной пищи и выпечки.

Полина Гриценко, Александра Мерцалова