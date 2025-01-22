Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Продукты вырвались вперед

По темпам подорожания в 2024 году

Сильнее всего в прошлом году в России подорожали продукты. В лидерах роста оказался картофель: за 2024-й средняя стоимость килограмма выросла почти на 92%, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Это при том, что за год до этого цены, наоборот, снижались почти на 16% на фоне рекордного урожая. В целом плодоовощная продукция оказалась в лидерах роста стоимости в 2024-м. Помимо картофеля, почти на 50% подорожал репчатый лук, белокочанная капуста — на 44%, а также огурцы и свекла примерно на треть. Хотя, например, импортные смартфоны, планшеты и умные часы стали доступнее в среднем на 3,5%.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Почему в России сильнее всего дорожают именно продовольственные товары? Директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов отмечает, что прошлый год для плодоовощной продукции оказался не самым лучшим: «Овощная продукция, в частности картофель, подорожала по двум основным причинам. Во-первых, заметное снижение производства год к году. В целом собран средний урожай, но он заметно ниже того, который был в 2023-м. Тогда было больше 8 млн тонн, в 2024 году было примерно на 1 млн тонн меньше. Внутреннее потребление составляет примерно 8 млн тонн. Соответственно, вырос импорт, причем годом ранее импорта, по большому счету, вообще не было.

Во-вторых, на рост импорта, точнее, на его появление, наложилась и девальвация рубля в течение 2024 года. Соответственно, такой стремительный рост мы и получили. В свою очередь снижение производства было связано с некоторым сокращением посевных площадей и неблагоприятными погодными условиями. 2024 год вообще для российского растениеводства был очень сложным».

Почему власти ограничивают импорт семян

Помимо овощей, в список самых подорожавших товаров попала и красная икра. За 2024-й ее стоимость выросла почти на 38%. Также увеличились цены и на сливочное масло — на 36% за год. А молоко и другая молочная продукция прибавили почти 16%. Как поясняет основатель и президент ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев, это связано с ростом себестоимости изделий из молока. При этом, по его словам, издержки бизнеса будут увеличиваться и в этом году:

«Мы все работаем на сегодняшний день на импортном оборудовании. Запчасти, доставка и сама оплата подорожали минимум в два раза. Кроме того, изменилась стоимость денег. При этом потребление, с учетом того что зарплаты выросли, тоже выросло. Но, к сожалению, ни новых молочных ферм, ни инвестиций с 2022 года не появилось, потому что самые длинные деньги. Конечно, это все повлияло на стоимость продукции.

За счет чего растет потребление индейки и говядины

Я сейчас не говорю о стоимости энергоносителей, газа, коммунальных услуг, она просто повышается. И я понимаю, что это будет происходить и дальше. Сейчас, допустим, увеличили налоги с дохода физических лиц, этот вопрос будет решаться за счет предприятий. Конечно, это будет влиять и на цену продуктов».

Одни из немногих продовольственных товаров, которые подешевели по итогам прошлого года,— это гречка и куриные яйца. Крупа стала доступнее на 6,5%, а яйца на 11%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...