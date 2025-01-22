Продукты вырвались вперед

Сильнее всего в прошлом году в России подорожали продукты. В лидерах роста оказался картофель: за 2024-й средняя стоимость килограмма выросла почти на 92%, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Это при том, что за год до этого цены, наоборот, снижались почти на 16% на фоне рекордного урожая. В целом плодоовощная продукция оказалась в лидерах роста стоимости в 2024-м. Помимо картофеля, почти на 50% подорожал репчатый лук, белокочанная капуста — на 44%, а также огурцы и свекла примерно на треть. Хотя, например, импортные смартфоны, планшеты и умные часы стали доступнее в среднем на 3,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Почему в России сильнее всего дорожают именно продовольственные товары? Директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов отмечает, что прошлый год для плодоовощной продукции оказался не самым лучшим: «Овощная продукция, в частности картофель, подорожала по двум основным причинам. Во-первых, заметное снижение производства год к году. В целом собран средний урожай, но он заметно ниже того, который был в 2023-м. Тогда было больше 8 млн тонн, в 2024 году было примерно на 1 млн тонн меньше. Внутреннее потребление составляет примерно 8 млн тонн. Соответственно, вырос импорт, причем годом ранее импорта, по большому счету, вообще не было.

Во-вторых, на рост импорта, точнее, на его появление, наложилась и девальвация рубля в течение 2024 года. Соответственно, такой стремительный рост мы и получили. В свою очередь снижение производства было связано с некоторым сокращением посевных площадей и неблагоприятными погодными условиями. 2024 год вообще для российского растениеводства был очень сложным».

Помимо овощей, в список самых подорожавших товаров попала и красная икра. За 2024-й ее стоимость выросла почти на 38%. Также увеличились цены и на сливочное масло — на 36% за год. А молоко и другая молочная продукция прибавили почти 16%. Как поясняет основатель и президент ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев, это связано с ростом себестоимости изделий из молока. При этом, по его словам, издержки бизнеса будут увеличиваться и в этом году:

«Мы все работаем на сегодняшний день на импортном оборудовании. Запчасти, доставка и сама оплата подорожали минимум в два раза. Кроме того, изменилась стоимость денег. При этом потребление, с учетом того что зарплаты выросли, тоже выросло. Но, к сожалению, ни новых молочных ферм, ни инвестиций с 2022 года не появилось, потому что самые длинные деньги. Конечно, это все повлияло на стоимость продукции.

Я сейчас не говорю о стоимости энергоносителей, газа, коммунальных услуг, она просто повышается. И я понимаю, что это будет происходить и дальше. Сейчас, допустим, увеличили налоги с дохода физических лиц, этот вопрос будет решаться за счет предприятий. Конечно, это будет влиять и на цену продуктов».

Одни из немногих продовольственных товаров, которые подешевели по итогам прошлого года,— это гречка и куриные яйца. Крупа стала доступнее на 6,5%, а яйца на 11%.

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Владислав Викторов