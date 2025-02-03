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Коммерсантъ FM
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ВОЗ заморозила набор персонала после выхода США из организации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заморозила набор персонала, а также существенно сократила расходы на поездки в связи с решением президента США Дональда Трампа о выходе США из ВОЗ. Об этом заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус на 156-й сессии исполнительного комитета организации.

Тедрос Адханом Гебрейесус

Тедрос Адханом Гебрейесус

Фото: Laurent Cipriani / Reuters, File Photo / Reuters

Тедрос Адханом Гебрейесус

Фото: Laurent Cipriani / Reuters, File Photo / Reuters

Господин Гебрейесус заявил, что сожалеет о решении Дональда Трампа. Он надеется, что Америка изменит решение и ВОЗ сможет рассчитывать на конструктивный диалог с США. Глава ВОЗ добавил, что в будущем возможны новые меры, говорится в пресс-службе организации в сети Х.

20 января 2025 года Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Согласно документу, США приостанавливают передачу любых средств ВОЗ, а также отзывают всех сотрудников и подрядчиков, работающих в ВОЗ. В указе отмечается, что ВОЗ «требует от США несправедливые обременительные платежи», несоразмерно большие по сравнению с взносами других стран. Помимо этого, господин Трамп обвинил ВОЗ в невозможности принять необходимые реформы и в «зависимости от ненадлежащего политического влияния членов ВОЗ».

Господин Гебрейесус прокомментировал указ Дональда Трампа. Он заявил, что в действительности за прошедшие годы провела крупные реформы, в том числе в сфере финансирования и поиска новых доноров. Глава ВОЗ отверг заявление американского президента в зависимости от «ненадлежащего политического влияния», заявив, что организация всегда была беспристрастной и в равной степени отражает интересы всех жителей планеты.

Подробнее об указах господина Трампа — в материалах «Ъ» «Указ указом погоняет».

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