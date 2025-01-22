Вот кто такая Элис

США будут наращивать свое влияние в ООН и бороться с антисемитизмом в стенах всемирной организации. Такие обещания на слушаниях в Сенате дала Элис Стефаник, выдвинутая президентом Дональдом Трампом на должность постоянного представителя США при ООН. По словам 40-летней конгрессвумен, которая станет самым молодым американским постпредом при всемирной организации за всю ее историю, на своем новом посту она намерена всячески продвигать концепцию господина Трампа «мир через силу», наполнять структуры ООН гражданами США и «бороться с наличием у России и Китая права вето в Совете Безопасности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Элис Стефаник

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Элис Стефаник

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Утверждение выдвинутых Дональдом Трампом кандидатов на посты в его новой администрации может затянуться, учитывая, что на некоторые должности республиканец выбрал людей с откровенно противоречивой репутацией. Однако у внешнеполитической команды господина Трампа проблем с получением портфелей возникнуть не должно. Так, бывший сенатор Марко Рубио был оперативно, без осложнений и нареканий утвержден Сенатом на должность госсекретаря. Теперь на очереди Элис Стефаник, которую 47-й президент США номинировал в постпреды при ООН. Слушания по ее кандидатуре состоялись в комитете верхней палаты по международным отношениям во вторник, 21 января, после них стало понятно, что ее командировка в Нью-Йорк — вопрос решенный.

В целом задача, стоявшая перед госпожой Стефаник, была не слишком сложной. Выступать перед комитетом Сената ей довелось в дружелюбной атмосфере.

И дело было не только в том, что на последних выборах Республиканская партия взяла контроль над верхней палатой, но и в самой фигуре ставленницы Дональда Трампа. К моменту выдвижения на должность постпреда 40-летняя госпожа Стефаник уже имела в активе десятилетний опыт конгрессвумен и по совместительству статус самой молодой женщины-республиканки, когда-либо избиравшейся в Палату представителей, работала в комитетах нижней палаты по вооруженным силам и разведке, а также была председателем республиканской конференции (съезда) и, соответственно, самой высокопоставленной женщиной в партии.

Другими словами, ее послужной список ни у кого сомнений не вызывал. Как отметили американские СМИ, даже представители Демократической партии, заседающие в сенатском комитете, не стали слишком придираться к Элис Стефаник и мучить ее каверзными вопросами на слушаниях. Возможно, не в последнюю очередь из-за того, что на фоне многих других предложенных господином Трампом кандидатур на различные посты молодая республиканка смотрелась крайне выигрышно.

Начав выступление перед сенаторами, госпожа Стефаник решила сразу же нарисовать довольно мрачный образ ООН, которая превратилась в «антисемитскую» организацию, попала под влияние Китая и вообще занялась «финансированием терроризма».

Учитывая скептическое отношение Дональда Трампа к всемирной организации, слова конгрессвумен вызвали одобрение у сенаторов-республиканцев, а председатель сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш и вовсе посоветовал «серьезно проанализировать», стоит ли США в дальнейшем финансировать ООН и «принесет ли участие в ООН пользу американскому народу».

Элис Стефаник, впрочем, очевидно, хотела получить эту работу и не планировала стать постпредом, при котором США покинут ООН. А потому сперва сгустив краски, политик дала понять, что вовсе не считает организацию безнадежной. Она согласилась провести ревизию того, на что ООН использует американские деньги, но отметила, что среди структур организации есть и весьма «эффективные» — например, ЮНИСЕФ и Всемирная продовольственная программа.

Она заверила: в стенах нью-йоркской штаб-квартиры она будет всячески продвигать концепцию господина Трампа «Америка прежде всего» и «мир через силу», займется реформой ООН и превратит эту площадку в инструмент продвижения американских интересов. Пока же, по ее мнению, ООН занимается продвижением совсем других интересов.

Во-первых, политик уверена, что различные структуры ООН и даже руководящие посты в них оказались буквально наводнены дипломатами и представителями Китая.

В связи с этим госпожа Стефаник намерена протолкнуть на позиции в организации побольше граждан США, а также плотно поработать с американскими университетами и колледжами для разработки специальных программ, после окончания которых студенты смогут претендовать на работу в ООН.

Во-вторых, по ее мнению, ООН в последние годы активно борется с Израилем и исповедует антисемитизм. «Против Израиля принято больше резолюций, чем против любой другой страны»,— возмутилась Элис Стефаник, пообещав всячески защищать еврейское государство. Она даже призналась, что «заинтересовалась должностью» постпреда из-за разгула антисемитизма в ООН, которому и пообещала положить конец.

Другое дело, что на пути к заявленным целям у Элис Стефаник могут возникнуть серьезные препятствия.

Например, любая реформа ООН, о которой уже много лет говорят чуть ли не все страны-члены, которые видят ее по-разному, должна пройти через Совет Безопасности организации, а там в последние годы консенсуса между пятью постоянными членами, мягко говоря, не наблюдается. Но госпожу Стефаник это не смутило. На слушаниях в Сенате она выразила разочарование тем, что Россия и Китай имеют право вето в СБ ООН, и пообещала с этим всячески «бороться». Как именно, она не уточнила.

Примечательно, что, рассуждая о продвижении американских интересов на площадке ООН, госпожа Стефаник заявила о необходимости кооперироваться с партнерами и союзниками, которых Америка должна вести за собой. И это была не самая типичная ремарка для представителей окружения Дональда Трампа, который критикует чуть ли не все существующие ныне альянсы США и подвергает сомнению сам концепт союзничества.

Так или иначе, конгрессвумен справилась с задачей по самопрезентации перед сенаторами, а потому ее назначение в ООН практически предрешено. По мнению экспертов, будущая работа может стать хорошим подспорьем для ее дальнейшей политической карьеры. Тем более что опыт в международных отношениях — то немногое, чего ей к 40 годам все еще не хватает в резюме. И до 2028 года, когда в США пройдут новые выборы президента, а республиканцам придется выбрать преемника Дональда Трампа, такой опыт лишним не станет.

Алексей Забродин