«Сити» ворвался на рынок

В понедельник ночью в ведущих европейских чемпионатах закрылось зимнее трансферное окно. Лидером дозаявочного процесса стал английский «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы потратила на усиление €217 млн. Это лишь немногим меньше расходов всех остальных клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) и к тому же превышает суммарные траты всех команд итальянской Серии A, которая в рейтинге лиг, больше других потратившихся на усиление, занимает второе место. Впрочем, до рекорда зимних окон, установленного «Челси» в 2023 году, манчестерцы не дотянули.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для преодоления кризиса «Манчестер Сити» в январе приобрел нескольких игроков, самым дорогим из которых был египетский форвард Омар Мармуш, купленный у франкфуртского «Айнтрахта» за €70 млн

Фото: dpa / picture alliance / Vostock Photo Для преодоления кризиса «Манчестер Сити» в январе приобрел нескольких игроков, самым дорогим из которых был египетский форвард Омар Мармуш, купленный у франкфуртского «Айнтрахта» за €70 млн

Фото: dpa / picture alliance / Vostock Photo

В ночь на вторник в ведущих европейских футбольных лигах закрылось зимнее трансферное окно. Обычно этот период переходов складывается спокойно. Клубы не стремятся к радикальной перекройке составов (она чаще случается летом), концентрируясь на точечном усилении. Исключение составило разве что зимнее окно 2023 года. Тогда стоимость переходов в одной только Английской премьер-лиге превысила €980 млн. Но в том случае фиксировалась аномалия, вызванная стремлением владельца «Челси» Тодда Бёли придать своему предприятию новый импульс. За год с небольшим после получения контроля над командой он сумел потратить более €1 млрд на покупку футболистов.

В январе 2025 года клубы АПЛ, богатейшей футбольной лиги мира, потратили на усиление скромные относительно аномального рекорда 2023 года €446 млн.

Из них, согласно подсчетам портала Football Transfers, €216 млн пришлись на «Манчестер Сити». Иными словами, манчестерцы выступили практически на одном уровне со всей остальной лигой. Отметим, что этот клуб в последние годы не проявлял заметной активности зимой на трансферном рынке. Команда предпочитала ограничиваться точечными покупками. За последние пять лет ее траты во время зимних трансферных окон в среднем не превышали €13 млн (в сезоне 2019/20 манчестерцы и вовсе потратили только €3,5 млн). Пассивность «Манчестер Сити» на зимнем рынке была, очевидно, вызвана тем, что команде не требовалось усиление. Она стабильно побеждала в чемпионате Англии и оставалась на ведущих ролях в еврокубках. В 2023 году манчестерцы вообще выиграли все турниры, в которых участвовали, включая национальное первенство и Лигу чемпионов.

Однако в этом сезоне у манчестерцев дела не пошли. В Лиге чемпионов они с трудом пробились во второй раунд, а в премьер-лиге занимают лишь пятое место. Для преодоления кризиса манчестерцы включили режим покупки. Клуб в январе приобрел несколько дорогостоящих футболистов: у немецкого «Айнтрахта» за €70 млн был куплен форвард Омар Мармуш, у бразильского «Палмейраса» — защитник Витор Рейс (€36 млн), у французского «Ланса» — Абдукодир Хусанов (€40 млн). К слову, он первый в истории игрок АПЛ из Узбекистана. А еще узбекский защитник — фактический чемпион мира в том, что касается разницы между ценой, которую за него заплатил предыдущий клуб, и той, что отдал нынешний. Ведь французскому «Лансу», из которого Хусанов и перешел в стан манчестерцев, он в 2023 году достался всего за €100 тыс. В последний день дозаявочной кампании манчестерцы усилились еще и полузащитником Нико Гонсалесом из «Порту», он обошелся еще в €60 млн.

Именно активность «Манчестер Сити» обеспечила хоть какой-то интерес в минувшее трансферное окно.

Ведь все другие лиги «большой пятерки» (помимо Англии, в нее принято включать чемпионаты Италии, Испании, Германии и Франции) отметились скромными показателями. Так, вся итальянская Серия А потратила на усиление €221 млн. В итальянском чемпионате случилось множество скромных сделок в диапазоне €5–10 млн, которые и сделали кассу. Самой крупной сделкой стала покупка «Миланом» за €32 млн мексиканского форварда Сантьяго Хименеса. В чемпионате Франции, который привлек игроков на €202 млн, влияние одной крупной сделки ощущается еще сильнее. Речь о переходе Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в ПСЖ. Грузинский нападающий обошелся парижанам в €70 млн, то есть один трансфер обеспечил более трети всех трат.

Из других примечательных моментов минувшего трансферного окна стоит выделить то, что на четвертом месте по расходам оказалась не Германия или Испания, а Саудовская Аравия с расходами в €171 млн. В основном также за счет одной сделки — покупки «Ан-Насром» у «Астон Виллы» колумбийского форварда Джона Дурана за €77 млн. И это самая дорогая сделка зимнего трансферного окна.

Александр Петров