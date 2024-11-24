Чемпионские подарки

После 12 туров чемпионская гонка в Английской премьер-лиге приобрела неожиданные очертания. Турнирную таблицу возглавляет обыгравший в воскресенье «Саутгемптон» со счетом 3:2 «Ливерпуль». Положение действующего обладателя трофея «Манчестер Сити», переживающего довольно серьезный кризис, усугубилось. В субботу он был разгромлен «Тоттенхемом» — 0:4. От лидера чемпионата его теперь отделяет аж восемь очков. А вот ближайших преследователей — «Брайтон» и лондонские «Челси» с «Арсеналом» — команда Пепа Гвардиолы опережает лишь на одно очко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Нападающий «Саутгемптона» Адам Армстронг забивает «Ливерпулю» Фото: Reuters / Paul Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' Мохаммед Салах (в центре) в матче против «Саутгемптона» Фото: Reuters / Tony O Brien EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' Следующая фотография 1 / 2 Нападающий «Саутгемптона» Адам Армстронг забивает «Ливерпулю» Фото: Reuters / Paul Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' Мохаммед Салах (в центре) в матче против «Саутгемптона» Фото: Reuters / Tony O Brien EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE'

Борьба за первенство в чемпионате Англии по футболу на этих выходных продолжилась событиями, которые еще пару месяцев назад казались невозможными. Теперь любой игрок или член тренерского штаба действующего обладателя трофея «Манчестер Сити» вряд ли думает о защите титула: появились у этих людей более важные краткосрочные, сиюминутные цели. Всем им необходимо решить, как вытащить команду из состояния, которое впору уже называть полномасштабным кризисом.

Проблемы у «Манчестер Сити» начались до ноябрьского перерыва на матчи национальных сборных. Тогда по клубу ударила серия из четырех поражений подряд.

Сначала он уступил «Тоттенхему» в Кубке Английской лиги (1:2), следом с таким же счетом проиграл скромному «Борнмуту» в чемпионате, затем был разгромлен лиссабонским «Спортингом» в Лиге чемпионов (1:4) и, наконец, вновь в чемпионате и вновь со счетом 1:2 был бит «Брайтоном». Болельщики последнего провожали с поля главного тренера манчестерского гранда Пепа Гвардиолу, распевая «С утра тебя уволят». Этого, конечно, не произошло — позиции испанца остаются непоколебимыми. Более того, в международную паузу клуб объявил о продлении контракта с Гвардиолой еще на два года.

А спустя пару дней «Сити» представился шанс прервать эту жуткую серию: домашний матч против «Тоттенхема» — команды менее классной, менее вариативной и, как и «Манчестер Сити», ослабленной травмами. Но не срослось. Проблемы у хозяев возникли практически сразу. Уже к 20-й минуте гости вели в два мяча — спасибо дублю Джеймса Мэддисона. Во втором тайме по разу отличились Педро Порро и Бреннан Джонсон. Завершилась встреча сокрушительным поражением чемпиона — 0:4.

После этого крупнейшие английские медиа сразу бросились смаковать разные статистические детали, связанные с этим ужасающим спадом в игре чемпиона страны.

Выяснилось, что такой длинной серии неудач у «Сити» не было с 2006 года (тогда до покупки инвесторами из ОАЭ оставалось еще два года), а у Гвардиолы — никогда.

Обнаружилось, что «Сити» стал первым с 1956 года действующим чемпионом Англии, проигравшим пять матчей подряд. А еще прервалась крайне успешная серия команды на родном Etihad Stadium: на своем поле она не знала поражений с ноября 2022 года, 52 матча подряд.

Невзирая на все злоключения, «Манчестер Сити» все еще занимает второе место в лиге, в его активе 23 очка. Правда, на пятки чемпиону наступают сразу три клуба. Это «Арсенал», который перед сезоном казался главным конкурентом «Сити» в борьбе за чемпионство, «Челси», который, кажется, начинает обретать какую-то стабильность, и амбициозный «Брайтон» (у всех — по 22 очка).

Главным бенефициаром манчестерского кризиса, впрочем, стал «Ливерпуль».

Он и так занимал верхнюю строчку в таблице премьер-лиги, но в это воскресенье смог нарастить запас прочности. Благодаря дублю Мохаммеда Салаха и голу Доминика Собослаи команда одержала волевую победу над идущим в чемпионате Англии последним «Саутгемптоном» (3:2) и довела отрыв от «Сити» до восьми зачетных баллов. Преимущество это увесистое, даром что позади меньше трети дистанции сезона.

От этого только важнее становится предстоящая встреча фаворитов. Она состоится в следующем туре, уже 1 декабря. Если «Манчестер Сити» не решит своих проблем, то рискует отстать от лидера уже на 11 очков. А это дефицит огромный вне зависимости от стадии сезона.

Роман Левищев