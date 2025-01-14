ПСЖ купился на грузинскую обводку

Первой громкой сделкой в рамках нынешнего зимнего трансферного окна в европейском футболе станет близкая к завершению сделка между лидерами итальянского и французского чемпионатов — «Наполи» и ПСЖ. Парижский клуб, который, доминируя в национальном первенстве, никак не может добиться еврокубкового прорыва, приобретет у неаполитанского за сумму не менее €70 млн грузинского игрока Хвичу Кварацхелию, созревшего до высокого уровня в России, а в Италии превратившегося в одного из самых острых форвардов в мировом футболе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ПСЖ Хвича Кварацхелия будет зарабатывать €11 млн в год — в пять раз больше, чем в «Наполи»

Фото: Ciro De Luca / Reuters В ПСЖ Хвича Кварацхелия будет зарабатывать €11 млн в год — в пять раз больше, чем в «Наполи»

Фото: Ciro De Luca / Reuters

О том, что «Наполи» и ПСЖ после состоявшихся в понедельник переговоров достигли «принципиальной договоренности» о переходе Хвичи Кварацхелии из неаполитанского клуба в парижский, сообщил целый ряд медиаресурсов. По данным L`Equipe, сторонам осталось согласовать лишь некоторые «финансовые детали», и этот процесс лишь формальность. La Gazzetta dello Sport утверждает, что уже известна зарплата Кварацхелии в ПСЖ. Она составит €11 млн в год.

Источники не сомневаются, что в ближайшее время после медосмотра о контракте с ним будет объявлено официально. Также они предполагают, что «Наполи», тренер которого Антонио Конте признавался, что знает о намерении Кварацхелии покинуть команду, уже ищет замену 23-летнему грузинскому игроку, пропустившему два январских матча клуба в чемпионате Италии — с «Фиорентиной» и «Вероной», называя фамилии таких известных футболистов, как Алехандро Гарначо, Федерико Кьеза, Тимо Вернер и Карим Адейеми.

Все источники примерно одинаково, в диапазоне от €70 млн до €75 млн, не считая бонусов, оценивают сумму сделки.

Она станет самой громкой и с отрывом самой крупной в рамках открывшегося в январе в ведущих чемпионатах зимнего трансферного окна. По сумме компенсации среди нескольких десятков, состоявшихся за прошедшие две недели, сейчас впереди переходы Секо Фофана из «Ан-Насра» в «Ренн» и Эмманюэля Агбаду из «Реймса» в «Вулверхемптон». В обоих случаях, по версии Transfermarkt, игроки обошлись покупателям в €20 млн. Это достаточно рядовая по современным меркам цифра, в отличие от той, которая фигурирует в переговорах между «Наполи» и ПСЖ. Последняя соответствует уже без оговорок элитной нише. Впрочем, в этом нет ничего странного, учитывая уровень востребованности Хвичи Кварацхелии, приобретенный им за довольно короткий период.

В футболиста, который интересует сильные клубы из первенств «большой пятерки», Кварацхелия, тогда еще совсем молодой, вырос, выступая в начале текущего десятилетия в Российской премьер-лиге за «Рубин». Правда, в «Наполи» за €13 млн он перешел из батумского «Динамо», куда ненадолго уехал из России в 2022 году.

А в неаполитанском клубе случилось превращение Кварацхелии в топового футболиста.

Он с ходу внес огромный вклад в победу «Наполи» в национальном чемпионате, а также заставил статистиков и экспертов восторгаться особенностями своего игрового стиля, например эффективностью дриблинга и нацеленностью на ворота. Прошлый сезон получился как для клуба, так и для Хвичи Кварацхелии менее ярким. Зато увенчал он его неплохой игрой на прошедшем летом в Германии чемпионате Европы. На нем сборная Грузии, дебютант континентального первенства, вышла в play-off, а Кварацхелия, являвшийся ключевым ее игроком, забил гол в решающем матче группового этапа с португальцами.

Сезон очередной его котировки, кажется, только поднял. Во многом благодаря Хвиче Кварацхелии «Наполи» добыл статус лидера чемпионата Италии, а сам он отличался высокой эффективностью. В 19 официальных матчах за клуб Кварацхелия забил пять голов, но гораздо важнее, что рывками и обводкой он постоянно создавал остроту. Для футболиста, играющего чаще всего в амплуа левого вингера, у него прекрасные показатели, иллюстрирующие этот навык. Скажем, он делал более 5,5 касания мяча в чужой штрафной в среднем за игру.

ESPN, L`Equipe и английские издания информировали о том, что одним ПСЖ круг грандов, желающих получить Хвичу Кварацхелию, не ограничивался.

Еще на минувшей неделе в качестве такового рассматривался «Ливерпуль», проигравший все-таки борьбу за грузинского игрока парижанам, которые, продолжая доминировать во Франции, никак, несмотря на регулярное обновление состава и подписание контрактов с дорогими игроками, не могут совершить еврокубковый прорыв. В этом сезоне французскому гиганту вообще всерьез грозит катастрофа. Перед двумя заключительными турами регулярного первенства Лиги чемпионов, которые состоятся в конце января, ПСЖ, все время сталкивающийся в турнире с большими проблемами, занимает в нем 25-е место, располагаясь вне «зоны play-off», а в ближайшем матче встретится с «Манчестер Сити».

Пока непонятно, потребует ли появление в ПСЖ Хвичи Кварацхелии хотя бы небольшой стилистической перестройки. На самом деле на его основной позиции — слева в атаке — у парижского клуба есть очень известный футболист. Это француз Брэдли Баркола, который даже немного моложе Кварацхелии. Но им список специалистов по игре в амплуа левого вингера с хорошим бэкграундом, которые есть в заявке клуба, по сути, исчерпывается, а главный тренер ПСЖ Луис Энрике известен любовью к активной ротации состава.

Алексей Доспехов