«Манчестер Сити» взял свое

«Манчестер Сити» увенчал блестящий сезон первой в своей истории победой в Лиге чемпионов. До главного клубного приза он добрался, проведя в Стамбуле безумно трудный финал против «Интера». В нем манчестерцы пережили несколько очень неприятных моментов, включая потерю уже в первом тайме одного из лидеров Кевина де Брейне, но все-таки взяли верх благодаря единственному голу, забитому Родри.

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Фото: Matthew Childs, Reuters «Манчестер Сити» празднует победу в Лиге чемпионов

Фото: Matthew Childs, Reuters

Стамбульский финал Лиги чемпионов исправил, может быть, главную странность в истории этого турнира. В клуб, обладающий ресурсами, которые позволяют гоняться за победой в ней, «Манчестер Сити» превратился еще в 2008 году, когда его купила Abu Dhabi United Group. В клуб, чей класс просто настаивает на том, что победа вот-вот обязана состояться, он превратился спустя несколько лет после этого. А в последние годы, пройдя глубокий апгрейд тренера Пепа Гвардьолы, «Манчестер Сити» вообще превратился в полноценный клуб-эталон, в безусловного флагмана европейского футбола. Но — по-прежнему без ценнейшего среди титулов, потому что с ним отчего-то никак не срасталось.

Срослось с ним лишь под занавес совсем уж роскошного сезона, в котором, укрепив свой и без до этого безупречный состав снайпером-феноменом Эрлингом Холанном, «Манчестер Сити» взял оба основных внутренних звания — победителя чемпионата Англии и Кубка страны — и в котором в еврокубке номер один уничтожал, превосходя на голову, по дороге к его решающему матчу «Баварию» и «Реал», хотя в самом решающем матче столкнулся с таким трудностями, что легко было засомневаться в неминуемости торжества логики и справедливости.

Все, кому в этот вечер была небезразлична судьба «Манчестер Сити», все, кто хотел, чтобы он получил давно заслуженное, наверняка очень быстро ощутили внутри неприятный холодок. На что-то происходившее в Стамбуле было жутко, буквально до деталей похоже.

В 2021 году в своем предыдущем финале манчестерцы встречались в Порту «Челси». Покувыркавшиеся в том сезоне лондонцы многим казались легкой добычей для мощного, стабильного «Манчестер Сити». Но матч вырулил к выигрышу формального аутсайдера.

И вот история повторялась, а португальские кошмары перекочевали на стамбульский стадион. Оппонент снова оказался далеко не тем, кого рисовало воображение. То есть, конечно, никто и не думал, что «Интер», нежданный выскочка, выйдет на поле исключительно ради того, чтобы создать подходящий фон для неминуемого манчестерского триумфа. Но все же этот уровень сопротивления удивлял, заставлял вспоминать не о проблемах миланцев, а о лучших образцах итальянского футбола, которые когда-либо видел мир и которые вызывали у него одновременно восхищение и ненависть — из-за бесцеремонной прагматичности.

«Интер» был поразительно плотным и поразительно гибким — в том смысле, что, потеряв мяч, тут же идеально подстраивался под атаку «Манчестер Сити», перекрывал всех представлявших опасность игроков и все сулящие угрозу зоны.

А внутри его штрафной и поблизости от нее плотность повышалась настолько, что, кажется, и шаг вперед в этих условиях был уже сродни подвигу. И при этом, когда мяч доставался «Интеру», он абсолютно не походил на команду, которая не особенно понимает, что предпринимать в такой ситуации, потому что готовился прежде всего отбиваться. Все он прекрасно знал — и, например, резкие фланговые прорывы Федерико Димарко это убедительно доказывали.

Те, кто перед этим финалом верили в бесспорность «бумажного» расклада, багажа, накопленного финалистами по ходу всего сезона, предполагали, что будут наслаждаться в основном манчестерским нападением, его остротой и изысканностью. А за весь первый тайм из изысканного и острого увидели разве что неплохой слалом в углу штрафной Бернарду Силвы, вылившийся в неточный удар, а еще выпад Эрлинга Холанна. Он очутился возле угла ворот, но по-лягушачьи, на манер хоккейного вратаря присевший голкипер Андьре Онана с ним внешне без особого напряжения разобрался.

Это был первый в матче эпизод, который вывел феноменального бомбардира на авансцену. И это было первое манчестерское попадание в створ в финале. А позади осталось ведь уже более получаса игры.

Вскоре после этой неудачи Холанна на газон вдруг опустился Кевин де Брейне. Опустился — и долго не мог подняться. А когда поднялся, по его лицу было отлично видно, как он боится, что боль вернется. Она вернулась спустя буквально пару минут, и де Брейне побрел на скамейку запасных, уступая место Филу Фодену. Два года назад в Порту Кевин де Брейне, мотор «Манчестер Сити», тоже не доиграл финал до конца из-за травмы. Тогда, правда, он ушел в начале второго тайма, но какая разница?

А уже после перерыва манчестерцы оказались на волосок от беды из-за собственной глупости. Мануэль Аканджи у бровки спокойно пропустил пас назад, похоже, думая, что вратарь Эдерсон сейчас также спокойно его заберет. А Эдерсон выходить вперед, как выяснилось, не собирался — и мяч достался Лаутаро Мартинесу. Если бы не шум трибун, в летопись Лиги чемпионов наверняка был вписан отдельной строкой дикий вопль только что вышедшего на замену у «Интера» Ромелу Лукаку. Он одиноко стоял в центре штрафной перед пустыми воротами и кричал финтившему перед Эдерсоном Лаутаро Мартинесу, чтобы тот, наконец, заметил его. Мартинес не заметил, решил справиться с Эдерсоном сам — и не справился.

И вдруг, пережив такой нервный эпизод, «Манчестер Сити», про который уже хотелось думать, что рок, проклятие Лиги чемпионов с ним навеки, ожил. Задвигался, начал находить свободные зоны. Трансформация была на самом деле радикальной. Как и ее последствия.

Мануэль Аканджи, чуть не превратившийся в антигероя матча, осмотревшись на итальянской половине, выдал классную вертикальную передачу Бернарду Силве, а тот скинул мяч назад. Родри, умеющий здорово подключаться, набежал на него и пальнул без вариантов для Онаны.

И удача, всегда покидавшая «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов в ключевые мгновения, вдруг широко-широко улыбнулась ему. «Интер» должен был сравнивать счет, когда Федерико Димарко в упакованной до предела штрафной смог перехитрить Эдерсона, запустив головой тончайший «парашютик». Мяч стукнулся в перекладину и отлетел тому же Димарко. Он опять бил головой, уже наверняка, и, видимо, не поверил, когда понял, что на траектории удара непреодолимым барьером невесть откуда возникло могучее тело партнера Лукаку.

Андре Онана сохранил в финале интригу, когда устоял против вышедшего с ним один на один Фила Фодена. А «Интер», благодаря его за спасение, шел в концовке вперед. Но страшные португальские призраки уже растворились в черном стамбульском небе. И Эдерсон в безнадежном, по сути, положении угадал, куда надо выставить в ногу, чтобы отразить удар незадачливого Лукаку с линии вратарской. Логика и справедливость взяли верх над любовью футбола ко всяким аномалиям, от которых пустившиеся в безумные танцы через мгновение после финального свистка игроки «Манчестер Юнайтед» настрадались, видимо, больше, чем кто-либо еще.

Алексей Доспехов