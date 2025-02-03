Маркуса Рашфорда выслали из Манчестера

В предпоследний день трансферного окна «Манчестер Юнайтед» отправил в аренду в «Астон Виллу» нападающего Маркуса Рашфорда, в прошлом безоговорочно считавшегося одним из лидеров клуба. В числе главных причин трансфера были снизившаяся продуктивность футболиста, его «образ жизни» и финансовые проблемы клуба. При желании бирмингемский клуб сможет за £40 млн выкупить игрока, чей контракт с «Юнайтед» действует до июня 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим (справа) предпочел бы включить в заявку 63-летнего тренера вратарей вместо «не выкладывающегося на максимум» Маркуса Рашфорда

Фото: Justin Setterfield / Getty Images Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим (справа) предпочел бы включить в заявку 63-летнего тренера вратарей вместо «не выкладывающегося на максимум» Маркуса Рашфорда

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

О том, что 27-летний английский нападающий Маркус Рашфорд все же покинул «Манчестер Юнайтед», стало известно 2 февраля, в предпоследний день зимнего трансферного окна в Англии. Игрока взяла в полугодичную аренду «Астон Вилла», которая по соглашению имеет право выкупить форварда летом за £40 млн (рыночная стоимость Рашфорда оценивается порталом Transfermarkt в €55 млн).

Трансфер Рашфорда — выпускника академии «Манчестер Юнайтед», не покидавшего клуб с семилетнего возраста и проведшего за его основную команду десять сезонов,— в последнее время назревал. Продлив контракт с «Юнайтед» после довольно успешного в персональном плане сезона-2022/23 (тогда Рашфорд забил 30 голов в 56 матчах во всех турнирах), англичанин серьезно сдал. За 67 встреч с тех пор он записал на свой счет лишь 15 забитых мячей и постоянно испытывал проблемы с набором игровых кондиций.

Одного провального сезона хватило, чтобы Рашфорд пролетел мимо состава сборной Англии на Евро-2024. Двух — чтобы от него всерьез захотел избавиться «Манчестер Юнайтед».

Незадолго до открытия трансферного окна газета The Telegraph сообщала, что продать Рашфорда намерены из-за его «образа жизни». Источники издания уточняли, что есть некие «помехи», не дающие ему «сосредоточиться на футболе».

Природа этих «помех» в целом была ясна. Еще при прежнем тренере, голландце Эрике тен Хаге, Рашфорд несколько раз оставался за пределами заявки из-за нарушений внутреннего дисциплинарного распорядка. Наиболее заметным стал случай перед матчем прошлого розыгрыша Кубка Англии против «Ньюпорта». Тогда Рашфорд напился в одном из баров Белфаста, пропустил тренировку и игру и позже был оштрафован на две недельные зарплаты.

Были вопросы к дисциплине Рашфорда и уже при текущем наставнике, португальце Рубене Амориме. Он заявил, что «скорее взял бы в состав Жорже Витала (63-летнего тренера вратарей.— “Ъ”)», чем «игрока, который не стремится выкладываться на 100% каждый день».

Вдобавок необходимость ухода Рашфорда диктовало незавидное финансовое положение «Манчестер Юнайтед». В конце января стало известно, что клуб за прошедшие три года понес убытки в размере более £300 млн.

В письме фанатским группировкам клуб заявил, что «будет искать различные пути сокращения убытков», чтобы избежать нарушения регламента по прибыльности и устойчивости (PSR, принятый в Англии свод правил, аналогичный европейскому финансовому fair-play).

Продажу Рашфорда существенно осложняла его зарплата (по контракту, который рассчитан до 2028 года, англичанин зарабатывает £365 тыс. в неделю). В Саудовскую Аравию игрок ехать не желал и, по информации Daily Mail, отклонил три предложения из местной лиги. А клубы из континентальной Европы, как правило, на такие траты не готовы. Тем более, когда речь идет о подписании игрока с подпорченной репутацией.

Не смутил этот фактор «Астон Виллу», которая, как сообщает газета The Guardian, взяла на себя «минимум 75% зарплаты Рашфорда». Бирмингемской команде нужно было кем-то восполнить потерю двух игроков атакующей группы: аргентинца Эмилиано Буэндии и получившего в «Вилле» роль «джокера» колумбийца Джона Дурана (он в этом сезоне забил 12 мячей, чаще всего появляясь на поле со скамейки запасных и сыграв в сумме чуть больше 1000 минут). Первый ушел в аренду в леверкузенский «Байер», второй был продан в саудовский «Ан-Наср» за €77 млн.

«Астон Вилла» остается в борьбе за еврокубковые места в чемпионате Англии, продолжает претендовать на кубок страны, а также ждет своего соперника по 1/8 финала Лиги чемпионов (туда команда вышла напрямую, заняв место в топ-8 общего этапа турнира). В общем, усиление ей было необходимо. Между тем для игрока переход из «Манчестер Юнайтед» — клуба проблемного, находящегося в состоянии перманентной перестройки — прекрасный шанс перезапустить карьеру.

Роман Левищев