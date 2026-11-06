ФБР арестовала отца Меган Маркл арестован по делу о детской порнографии

Аресту предшествовало начатое ФБР в июле этого года расследование по заявлению сына Томаса Маркла — Томаса Маркла-младшего. Тот сообщил ФБР и полиции штата Пенсильвания, что обнаружил на устройствах отца тысячи незаконных изображений. Поскольку отец на тот момент проживал на Филиппинах, ФБР уведомило правоохранительные органы этой страны, и они начали свое расследование. В те же дни журналисты Daily Mail обнаружили незаконные материалы в заброшенном и вскрытом за неуплату складском боксе Маркла-старшего в мексиканском городе Росарито-Бич. Свое расследование начали и правоохранительные органы Мексики. ФБР объединило обнаруженные улики на Филиппинах и в Мексике, и на основании этого федеральный суд в США выписал ордер на арест Маркла-старшего. Мужчина был арестован в доме престарелых Maravida в Лейкленде (штат Флорида), где он сейчас проживает.