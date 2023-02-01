Окно рекордов

Очередное зимнее трансферное окно удивило не столько активностью клубов «большой европейской пятерки» на рынке, сколько концентрацией этой активности. Три четверти расходов ведущих лиг пришлось на Английскую премьер-лигу (АПЛ), а в ней, в свою очередь, слишком сильно выделялся разбрасывающий при новых владельцах деньги направо и налево «Челси», потративший на новичков почти €330 млн, а перед закрытием совершивший рекордную для АПЛ сделку, купив у «Бенфики» за €121 млн аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энцо Фернандес, которого «Челси» приобрел у «Бенфики» за €121 млн, стал самым дорогим игроком в истории Английской премьер-лиги

Фото: Zed Jameson / MB Media / Getty Images Энцо Фернандес, которого «Челси» приобрел у «Бенфики» за €121 млн, стал самым дорогим игроком в истории Английской премьер-лиги

Фото: Zed Jameson / MB Media / Getty Images

В ночь со вторника на среду в ведущих европейских лигах закрылось зимнее трансферное окно, итоги которого получились довольно любопытными. По крайней мере это тот случай, когда цифры и ощущения вводят в заблуждение и требуют детальной расшифровки.

Простейший вывод, который, глядя на них, хочется сделать, сводится к тому, что оправившийся от последствий коронавируса футбольный рынок снова активизировался, а завершившийся в декабре чемпионат мира в Катаре стал, как это часто бывает с топовыми турнирами, дополнительным драйвером роста. Во всяком случае, в числе фигурантов трансферных новостей оказалось множество его участников.

Так вот, в январе 2022 года клубы «большой пятерки» инвестировали в игроков, по данным Transfermarkt, €741,4 млн, в январе 2023-го — €1,1 млрд.

Но не все так очевидно. Это трансферное окно поразило прежде всего концентрацией рыночной активности. На самом деле траты четырех лиг «большой пятерки» — испанской, немецкой, итальянской и французской — оказались даже немного ниже, чем год назад, и чемпионат мира с его обилием неожиданностей и по-новому раскрывшихся игроков не оказал на них, по сути, никакого влияния. Разницу сделал один-единственный чемпионат, наиболее мощный в финансовом плане. В январе 2022-го АПЛ тоже была явным лидером по трансферным расходам. Но если тогда они составили €345,5 млн, то сейчас скакнули вверх до €829,8 млн. Это 76% от общей суммы расходов всей пятерки.

Подчеркивает лидерство АПЛ и такой факт. В десятке самых дорогих трансферов января есть лишь один, покупателем в котором выступает команда, представляющая другой чемпионат. Это французский «Марсель», купивший у португальской «Браги» Витинью. Благодаря ему марсельцам удалось вклиниться и в десятку клубов, потративших на зимнем рынке больше всех средств. Он на восьмом месте, а остальные занимают клубы английские. В общем, полное доминирование АПЛ. Но и этот тезис требует серьезного уточнения.

Внутри АПЛ тоже имеет место чудовищная концентрация. Еще летом 2022 года, после продажи «Челси» Романом Абрамовичем консорциуму во главе с американцем Тоддом Бёли, новые владельцы потрясли специалистов по английскому футболу щедростью, с которой производили кадровые корректировки. Но то, что творилось в январе, произвело эффект еще более мощный.

Как правило, в рамках зимнего трансферного окна клубы ведут себя гораздо сдержаннее, чем в рамках летнего. «Челси», который и так еще в 2022 году основательно перетряхнул состав, умудрился войти в список редких исключений из правила.

Он установил мировой рекорд по расходам в течение сезона, за два окна вложив в 16 игроков, как подсчитал Transfermarkt, €611,5 млн. И более половины из них — €329,5 млн — пришлось как раз на январь. Ближайшим в этом смысле преследователем «Челси» является «Саутгемптон», чьи инвестиции в объеме €63,25 млн смотрятся совсем скромно на фоне инвестиций лондонских. А меньше «Челси» потратили все команды элитных дивизионов Испании, Германии, Италии и Франции, вместе взятые.

Это был сумасшедший для менеджмента клуба месяц, в рамках которого он приобрел восьмерых игроков (Мало Гюсто, правда, тут же вернули «Лиону» в аренду), а еще отдал «Арсеналу» недавно считавшегося ключевым полузащитником Жоржинью.

Пять из этих переходов — в десятке наиболее дорогих, два стоят особняком даже внутри нее. Этой зимой ни один из грандов не решался платить за футболистов более €50 млн. «Челси» рискнул прибрести у «Шахтера» за €70 млн (такую цифру указывает Transfermarkt, хотя некоторые источники предполагают, что с учетом бонусов она составляет €100 млн) полгода назад мало кому известного украинского вингера Михаила Мудрика, а буквально в последние часы действия окна оформил совсем уж грандиозную сделку. Практически все ведущие медиаресурсы солидарны в том, что стоимость перехода в лондонскую команду из португальской «Бенфики» аргентинского хавбека Энцо Фернандеса составила €121 млн (или £107 млн). Это английский рекорд, абсолютный, а не только зимний. Прежний держался с 2021 года, когда «Манчестер Сити» купил у «Астон Виллы» Джека Грилиша за £100 млн.

В действительности речь идет чуть ли не об уникальном бизнес-кейсе. В «Бенфику» Энцо Фернандес перешел из «Ривер Плейта» в августе 2022 года и обошелся ей всего-то в €10 млн — цена почти что рядового игрока. Но за несколько месяцев котировки Фернандеса претерпели радикальную трансформацию. Сначала — благодаря удачным выступлениям за «Бенфику». А в конце года случился настоящий их взлет. Энцо Фернандес, две недели назад отметивший 22-летие, на катарском чемпионате мира смог закрепиться в основе сборной Аргентины, внес огромный вклад в ее триумф и был признан лучшим молодым игроком турнира.

Теперь, после того как он конвертировал свои призы в контракт с футбольным грандом, основные темы дискуссий в британской прессе сводятся к неизбежным трудностям с соблюдением финансового fair play, которые ждут в будущем «Челси» (ведь Международная федерация футбола решила положить конец уклонению от него с помощью «амортизации» стоимости игроков за счет долгосрочных контрактов, так любимых лондонцами), а также к спорам о том, помогут ли январские вливания клубу выбраться из кризиса. А он ужасно глубокий. В чемпионате Англии «Челси» плетется на десятом месте, а игру показывает такую, что кажется, будто громадные деньги во время трансферных кампаний он выкидывает на ветер.

Впрочем, эксперт BBC Гильем Балаге убежден, что с Энцо Фернадесом лондонцы вряд ли прогадали и что аргентинец, который «умеет играть на любой позиции в полузащите», который идеально «отдает последние и предпоследние передачи», который не теряется в условиях «повышенного давления», возможно, «стоит даже больше» €121 млн.

Алексей Доспехов