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Окно рекордов

«Челси» выиграл зимнюю трансферную кампанию с подавляющим перевесом

Очередное зимнее трансферное окно удивило не столько активностью клубов «большой европейской пятерки» на рынке, сколько концентрацией этой активности. Три четверти расходов ведущих лиг пришлось на Английскую премьер-лигу (АПЛ), а в ней, в свою очередь, слишком сильно выделялся разбрасывающий при новых владельцах деньги направо и налево «Челси», потративший на новичков почти €330 млн, а перед закрытием совершивший рекордную для АПЛ сделку, купив у «Бенфики» за €121 млн аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса.

Энцо Фернандес, которого «Челси» приобрел у «Бенфики» за €121 млн, стал самым дорогим игроком в истории Английской премьер-лиги

Энцо Фернандес, которого «Челси» приобрел у «Бенфики» за €121 млн, стал самым дорогим игроком в истории Английской премьер-лиги

Фото: Zed Jameson / MB Media / Getty Images

Энцо Фернандес, которого «Челси» приобрел у «Бенфики» за €121 млн, стал самым дорогим игроком в истории Английской премьер-лиги

Фото: Zed Jameson / MB Media / Getty Images

В ночь со вторника на среду в ведущих европейских лигах закрылось зимнее трансферное окно, итоги которого получились довольно любопытными. По крайней мере это тот случай, когда цифры и ощущения вводят в заблуждение и требуют детальной расшифровки.

Простейший вывод, который, глядя на них, хочется сделать, сводится к тому, что оправившийся от последствий коронавируса футбольный рынок снова активизировался, а завершившийся в декабре чемпионат мира в Катаре стал, как это часто бывает с топовыми турнирами, дополнительным драйвером роста. Во всяком случае, в числе фигурантов трансферных новостей оказалось множество его участников.

Так вот, в январе 2022 года клубы «большой пятерки» инвестировали в игроков, по данным Transfermarkt, €741,4 млн, в январе 2023-го — €1,1 млрд.

Но не все так очевидно. Это трансферное окно поразило прежде всего концентрацией рыночной активности. На самом деле траты четырех лиг «большой пятерки» — испанской, немецкой, итальянской и французской — оказались даже немного ниже, чем год назад, и чемпионат мира с его обилием неожиданностей и по-новому раскрывшихся игроков не оказал на них, по сути, никакого влияния. Разницу сделал один-единственный чемпионат, наиболее мощный в финансовом плане. В январе 2022-го АПЛ тоже была явным лидером по трансферным расходам. Но если тогда они составили €345,5 млн, то сейчас скакнули вверх до €829,8 млн. Это 76% от общей суммы расходов всей пятерки.

Подчеркивает лидерство АПЛ и такой факт. В десятке самых дорогих трансферов января есть лишь один, покупателем в котором выступает команда, представляющая другой чемпионат. Это французский «Марсель», купивший у португальской «Браги» Витинью. Благодаря ему марсельцам удалось вклиниться и в десятку клубов, потративших на зимнем рынке больше всех средств. Он на восьмом месте, а остальные занимают клубы английские. В общем, полное доминирование АПЛ. Но и этот тезис требует серьезного уточнения.

Внутри АПЛ тоже имеет место чудовищная концентрация. Еще летом 2022 года, после продажи «Челси» Романом Абрамовичем консорциуму во главе с американцем Тоддом Бёли, новые владельцы потрясли специалистов по английскому футболу щедростью, с которой производили кадровые корректировки. Но то, что творилось в январе, произвело эффект еще более мощный.

Как правило, в рамках зимнего трансферного окна клубы ведут себя гораздо сдержаннее, чем в рамках летнего. «Челси», который и так еще в 2022 году основательно перетряхнул состав, умудрился войти в список редких исключений из правила.

Он установил мировой рекорд по расходам в течение сезона, за два окна вложив в 16 игроков, как подсчитал Transfermarkt, €611,5 млн. И более половины из них — €329,5 млн — пришлось как раз на январь. Ближайшим в этом смысле преследователем «Челси» является «Саутгемптон», чьи инвестиции в объеме €63,25 млн смотрятся совсем скромно на фоне инвестиций лондонских. А меньше «Челси» потратили все команды элитных дивизионов Испании, Германии, Италии и Франции, вместе взятые.

Это был сумасшедший для менеджмента клуба месяц, в рамках которого он приобрел восьмерых игроков (Мало Гюсто, правда, тут же вернули «Лиону» в аренду), а еще отдал «Арсеналу» недавно считавшегося ключевым полузащитником Жоржинью.

Пять из этих переходов — в десятке наиболее дорогих, два стоят особняком даже внутри нее. Этой зимой ни один из грандов не решался платить за футболистов более €50 млн. «Челси» рискнул прибрести у «Шахтера» за €70 млн (такую цифру указывает Transfermarkt, хотя некоторые источники предполагают, что с учетом бонусов она составляет €100 млн) полгода назад мало кому известного украинского вингера Михаила Мудрика, а буквально в последние часы действия окна оформил совсем уж грандиозную сделку. Практически все ведущие медиаресурсы солидарны в том, что стоимость перехода в лондонскую команду из португальской «Бенфики» аргентинского хавбека Энцо Фернандеса составила €121 млн (или £107 млн). Это английский рекорд, абсолютный, а не только зимний. Прежний держался с 2021 года, когда «Манчестер Сити» купил у «Астон Виллы» Джека Грилиша за £100 млн.

В действительности речь идет чуть ли не об уникальном бизнес-кейсе. В «Бенфику» Энцо Фернандес перешел из «Ривер Плейта» в августе 2022 года и обошелся ей всего-то в €10 млн — цена почти что рядового игрока. Но за несколько месяцев котировки Фернандеса претерпели радикальную трансформацию. Сначала — благодаря удачным выступлениям за «Бенфику». А в конце года случился настоящий их взлет. Энцо Фернандес, две недели назад отметивший 22-летие, на катарском чемпионате мира смог закрепиться в основе сборной Аргентины, внес огромный вклад в ее триумф и был признан лучшим молодым игроком турнира.

Финансовые показатели трансферного рынка возвращаются к норме

Теперь, после того как он конвертировал свои призы в контракт с футбольным грандом, основные темы дискуссий в британской прессе сводятся к неизбежным трудностям с соблюдением финансового fair play, которые ждут в будущем «Челси» (ведь Международная федерация футбола решила положить конец уклонению от него с помощью «амортизации» стоимости игроков за счет долгосрочных контрактов, так любимых лондонцами), а также к спорам о том, помогут ли январские вливания клубу выбраться из кризиса. А он ужасно глубокий. В чемпионате Англии «Челси» плетется на десятом месте, а игру показывает такую, что кажется, будто громадные деньги во время трансферных кампаний он выкидывает на ветер.

Впрочем, эксперт BBC Гильем Балаге убежден, что с Энцо Фернадесом лондонцы вряд ли прогадали и что аргентинец, который «умеет играть на любой позиции в полузащите», который идеально «отдает последние и предпоследние передачи», который не теряется в условиях «повышенного давления», возможно, «стоит даже больше» €121 млн.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Самые дорогие трансферы зимы-2023

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31 января «Челси» подписал 22-летнего аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса. Сумма трансфера из «Бенфики» составила €121 млн, что стало рекордом для английского чемпионата. Ранее Энцо Фернандес был в составе сборной Аргентины, выигравшей чемпионат мира по футболу 2022 года

31 января «Челси» подписал 22-летнего аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса. Сумма трансфера из «Бенфики» составила €121 млн, что стало рекордом для английского чемпионата. Ранее Энцо Фернандес был в составе сборной Аргентины, выигравшей чемпионат мира по футболу 2022 года

Фото: Armando Franca / AP

15 января «Челси» купил у «Шахтера» полузащитника Михаила Мудрика. Сумма трансфера составила €70 млн, еще €30-40 млн добавятся в случае достижения бонусов. Контракт подписан до 2031 года

15 января «Челси» купил у «Шахтера» полузащитника Михаила Мудрика. Сумма трансфера составила €70 млн, еще €30-40 млн добавятся в случае достижения бонусов. Контракт подписан до 2031 года

Фото: Reuters / Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/leag

31 января за несколько часов до закрытия зимнего трансферного окна «Бавария» приобрела в аренду у «Манчестер Сити» 28-летнего португальского защитника Жуана Канселу. В договоре о переходе за «Баварией» закреплено право выкупа португальца за €70 млн

31 января за несколько часов до закрытия зимнего трансферного окна «Бавария» приобрела в аренду у «Манчестер Сити» 28-летнего португальского защитника Жуана Канселу. В договоре о переходе за «Баварией» закреплено право выкупа португальца за €70 млн

Фото: Phil Noble / Reuters

29 января 21-летний английский полузащитник Энтони Гордон перешел из «Эвертона» в «Ньюкасл» за €40 млн, к которым могут добавиться еще €5 млн в виде бонусов

29 января 21-летний английский полузащитник Энтони Гордон перешел из «Эвертона» в «Ньюкасл» за €40 млн, к которым могут добавиться еще €5 млн в виде бонусов

Фото: Reuters / Matthew Childs / Action Images

29 декабря 2022 года 23-летний нидерландский нападающий Коди Гакпо подписал пятилетний контракт с «Ливерпулем». Сумма компенсации, которую английский клуб заплатил за футболиста ПСВ, составила €42 млн, которые могут вырасти до €50 млн в случае достижения некоторых бонусов

29 декабря 2022 года 23-летний нидерландский нападающий Коди Гакпо подписал пятилетний контракт с «Ливерпулем». Сумма компенсации, которую английский клуб заплатил за футболиста ПСВ, составила €42 млн, которые могут вырасти до €50 млн в случае достижения некоторых бонусов

Фото: Reuters / Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/leag

5 января «Монако» объявила о продаже 21-летнего французского защитника Бенуа Бадьяшиля в «Челси» за €38 млн. Контракт будет действовать до лета 2030 года

5 января «Монако» объявила о продаже 21-летнего французского защитника Бенуа Бадьяшиля в «Челси» за €38 млн. Контракт будет действовать до лета 2030 года

Фото: Reuters / David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/lea

21 января «Челси» подписал семилетний контракт с 20-летним английским полузащитником Нони Мадуэке (с возможностью продления еще на год). Сумма трансфера из ПСВ составила €35 млн

21 января «Челси» подписал семилетний контракт с 20-летним английским полузащитником Нони Мадуэке (с возможностью продления еще на год). Сумма трансфера из ПСВ составила €35 млн

Фото: Molly Darlington / Reuters

31 января «Марсель» купил у португальской «Браги» 22-летнего нападающего Витинью за €32 млн. Контракт рассчитан до 2027 года

31 января «Марсель» купил у португальской «Браги» 22-летнего нападающего Витинью за €32 млн. Контракт рассчитан до 2027 года

Фото: Pedro Nunes / Reuters

29 января 19-летний французский защитник Мало Гюсто (слева) перешел из «Лиона» в «Челси» за €30 млн. Контракт рассчитан до 2030 года. Оставшуюся часть сезона Гюсто на правах аренды доиграет в «Лионе»

29 января 19-летний французский защитник Мало Гюсто (слева) перешел из «Лиона» в «Челси» за €30 млн. Контракт рассчитан до 2030 года. Оставшуюся часть сезона Гюсто на правах аренды доиграет в «Лионе»

Фото: Laurent Cipriani / AP

14 января 20-летний французский нападающий Жоржиньо Раттер подписал пятилетний контракт с английским «Лидсом». Сумма трансфера из немецкого «Хоффенхайма» составила €28 млн

14 января 20-летний французский нападающий Жоржиньо Раттер подписал пятилетний контракт с английским «Лидсом». Сумма трансфера из немецкого «Хоффенхайма» составила €28 млн

Фото: Reuters / Molly Darlington

23 января 22-летний польский защитник Якуб Кивер подписал с «Арсеналом» пятилетний контракт. За его переход из итальянской «Специи» «Арсенал» заплатил €25 млн

23 января 22-летний польский защитник Якуб Кивер подписал с «Арсеналом» пятилетний контракт. За его переход из итальянской «Специи» «Арсенал» заплатил €25 млн

Фото: Hannah McKay / Reuters

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31 января «Челси» подписал 22-летнего аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса. Сумма трансфера из «Бенфики» составила €121 млн, что стало рекордом для английского чемпионата. Ранее Энцо Фернандес был в составе сборной Аргентины, выигравшей чемпионат мира по футболу 2022 года

Фото: Armando Franca / AP

15 января «Челси» купил у «Шахтера» полузащитника Михаила Мудрика. Сумма трансфера составила €70 млн, еще €30-40 млн добавятся в случае достижения бонусов. Контракт подписан до 2031 года

Фото: Reuters / Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/leag

31 января за несколько часов до закрытия зимнего трансферного окна «Бавария» приобрела в аренду у «Манчестер Сити» 28-летнего португальского защитника Жуана Канселу. В договоре о переходе за «Баварией» закреплено право выкупа португальца за €70 млн

Фото: Phil Noble / Reuters

29 января 21-летний английский полузащитник Энтони Гордон перешел из «Эвертона» в «Ньюкасл» за €40 млн, к которым могут добавиться еще €5 млн в виде бонусов

Фото: Reuters / Matthew Childs / Action Images

29 декабря 2022 года 23-летний нидерландский нападающий Коди Гакпо подписал пятилетний контракт с «Ливерпулем». Сумма компенсации, которую английский клуб заплатил за футболиста ПСВ, составила €42 млн, которые могут вырасти до €50 млн в случае достижения некоторых бонусов

Фото: Reuters / Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/leag

5 января «Монако» объявила о продаже 21-летнего французского защитника Бенуа Бадьяшиля в «Челси» за €38 млн. Контракт будет действовать до лета 2030 года

Фото: Reuters / David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/lea

21 января «Челси» подписал семилетний контракт с 20-летним английским полузащитником Нони Мадуэке (с возможностью продления еще на год). Сумма трансфера из ПСВ составила €35 млн

Фото: Molly Darlington / Reuters

31 января «Марсель» купил у португальской «Браги» 22-летнего нападающего Витинью за €32 млн. Контракт рассчитан до 2027 года

Фото: Pedro Nunes / Reuters

29 января 19-летний французский защитник Мало Гюсто (слева) перешел из «Лиона» в «Челси» за €30 млн. Контракт рассчитан до 2030 года. Оставшуюся часть сезона Гюсто на правах аренды доиграет в «Лионе»

Фото: Laurent Cipriani / AP

14 января 20-летний французский нападающий Жоржиньо Раттер подписал пятилетний контракт с английским «Лидсом». Сумма трансфера из немецкого «Хоффенхайма» составила €28 млн

Фото: Reuters / Molly Darlington

23 января 22-летний польский защитник Якуб Кивер подписал с «Арсеналом» пятилетний контракт. За его переход из итальянской «Специи» «Арсенал» заплатил €25 млн

Фото: Hannah McKay / Reuters

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