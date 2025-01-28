Последнее канадское предупреждение

Глава МИД Канады Мелани Жоли в среду посетит Вашингтон для переговоров с новым госсекретарем Марко Рубио по проблеме тарифов на канадские товары, которые намерены ввести США с 1 февраля. Визит Мелани Жоли станет последней попыткой Оттавы избежать беспрецедентной торговой войны со своим ближайшим союзником. На этом фоне издание Politico сообщает о том, что в администрации США наметился серьезный раскол по вопросу пошлин, введение которых грозит серьезными политическими и экономическими издержками самой Америке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время выездного заседания кабинета министров, 20 января, 2025

Фото: Blair Gable / Reuters Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время выездного заседания кабинета министров, 20 января, 2025

Фото: Blair Gable / Reuters

Торговая война между США и Канадой, а вместе с ней и новый отсчет времени в отношениях двух государств—членов G7 и ближайших союзников в Северной Америке может начаться уже в конце этой недели.

Как сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal, советники президента США Дональда Трампа подтверждают его решимость ввести пошлины в отношении товаров из Мексики и Канады в размере 25% уже 1 февраля.

О планируемом повышении тарифов Дональд Трамп заявил в ноябре прошлого года, после победы на президентских выборах. А в день своей инаугурации 20 января уточнил, что торговые барьеры для канадских и мексиканских товаров будут введены с 1 февраля.

Учитывая, что до анонсированного начала торговой войны остаются считаные дни, глава МИД Канады Мелани Жоли в ходе своего визита в Вашингтон, начинающегося в среду, намерена предпринять последние усилия для того, чтобы две крупные экономики западного мира сохранили приверженность действующему между ними договору о зоне свободной торговли. «Наша главная задача — не допустить введения пошлин. Мы продолжим взаимодействовать с нашими американскими коллегами. Я поеду в Вашингтон, чтобы встретиться с госсекретарем Марко Рубио. Мы работаем над этим каждый день. Мы верим, что дипломатия может сработать»,— сообщила перед отлетом в США глава канадской дипломатии.

Кроме того, по ее словам, параллельно с этим она намерена обсудить с партнерами в ЕС и Великобритании ответные меры в случае введения американских пошлин. «В центре моих бесед с британскими и европейскими коллегами будет вопрос о том, как реагировать на пошлины. Во многих европейских столицах ведется дискуссия о том, как действовать в контексте ответа на пошлины и какими могут быть варианты»,— заявила Мелани Жоли.

Просчитывая самые радикальные, негативные для Оттавы сценарии, ранее она предупредила, что в качестве ответных мер Канада будет вынуждена прекратить поставки электроэнергии и энергоносителей в Соединенные Штаты.

По состоянию на сегодняшний день Канада экспортирует в США около 60% своей нефти, а также 85% электроэнергии.

По мере приближения к 1 февраля президент Трамп продолжает усиливать психологическое давление на Канаду, которую он хотел бы видеть «51-м штатом США». Выступая в минувшее воскресенье в Лас-Вегасе (штат Невада), президент США заявил: «В недалеком будущем наша страна может очень значительно увеличиться в размерах». Не пояснив, как это может произойти, Дональд Трамп при этом сделал прозрачный намек на одного из ближайших соседей Америки, выразив мнение о том, что «Канада полностью зависима от США», и поэтому, как он считает, эта страна «не может быть суверенным государством».

Ранее американский лидер неоднократно высказывался за то, чтобы Канада вошла в состав США добровольно, обещая ей в таком случае военные и иные преимущества, включая налоговые послабления.

Однако учитывая то, что и центральные власти Канады, и руководство провинций страны изначально встретили это предложение в штыки, президент Трамп рассматривает введение пошлин как «эффективный инструмент переговоров». Как отмечает газета The Wall Street Journal, ударив пошлинами, Трамп намерен продемонстрировать, что он не блефует. Между тем, по информации издания Politico, реализация стратегии президента Трампа в отношении Канады может столкнуться не только с сопротивлением Оттавы, но и с проблемой серьезных разногласий внутри его собственной администрации.

В то время как Дональд Трамп еще только планирует ввести пошлины на канадские товары, три информированных источника, знакомых с обсуждениями внутри администрации Трампа, подтвердили, что единого подхода к вопросу о начале торговой войны против ближайшего союзника нет. «Беспрецедентный уровень неопределенности по поводу пошлин является первым и самым значимым примером раскола в окружении Трампа»,— отмечает издание.

По словам неназванного канадского чиновника, на которого ссылается Politico, правительство страны ранее пыталось связаться с администрацией Трампа для переговоров по этому вопросу, однако многие члены его кабинета, такие как Говард Латник, номинированный на пост министра торговли США, еще не получили официального назначения.

По информации издания, в лагерь «добрых следователей» по отношению к Оттаве входят кандидаты на пост директора Национального экономического совета Кевин Хассетт и министр финансов Скотт Бессент. Они выступают за более плавное и точечное введение пошлин, которое не приведет к повышению инфляции в США. Во втором лагере приверженцев более радикальных мер находятся кандидат на должность торгового представителя США Джеймисон Грир, директор Национального торгового совета Питер Наварро и заместитель главы аппарата по политическим вопросам Стивен Миллер.

По информации Politico, «радикалы» оправдывают введение широкомасштабных пошлин необходимостью проведения новой экономической политики протекционизма.

Как отмечает Politico, представители экономического блока администрации Трампа в настоящее время ведут активные консультации с представителями американских отраслей, которые могут быть затронуты нововведениями, чтобы понять, какое влияние может оказать на их бизнес введение пошлин на канадскую продукцию и как они могут справиться с потенциальными рисками.

В свою очередь, анализируя угрозу торговых войн США против Канады, Мексики и Китая в целом, газета The Wall Street Journal отмечает, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики.

Сергей Строкань